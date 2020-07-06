Расследование уголовного дела Михаила Ефремова завершено

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что следствие предъявило Ефремову обвинение в окончательной редакции.
Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом.
В отношении Ефремова возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).
Максимальное наказание по этой части статьи — до 12 лет колонии.
Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.