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20:52 (мск), источник: Ведомости

Расследование уголовного дела Михаила Ефремова завершено

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП на Смоленской площади в Москве, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"
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Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что следствие предъявило Ефремову обвинение в окончательной редакции.

Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом.

В отношении Ефремова возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Максимальное наказание по этой части статьи — до 12 лет колонии.

Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.

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