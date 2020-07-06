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21:23 (мск), источник: РБК

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает Hurriyet.

Источник: Reuters

Лесной пожар возник в провинции Чанаккале на полуострове Галлиполи, на европейском берегу пролива, у выхода в Средиземное море. Возгорание в лесном массиве было обнаружено в районе 15:00 мск. Огнем охвачено не менее 300 га леса. Дым от горящих деревьев накрыл пролив, ухудшив видимость. Движение в проливе было перекрыто в обе стороны. Эту информацию подтверждает газета Sabah.

Пролив Дарданеллы соединяет Мраморное море со Средиземным. По нему, как и по проливу Босфор, пролегает путь из Черного моря. Длина пролива составляет 120 км, ширина — от 1,3 до 27 км.

К району возгорания прибыл министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. По его словам, к тушению пожара на берегу пролива привлечены 20 вертолетов и два самолета-амфибии. На земле потушить огонь пытаются порядка 400 человек.

Издание Sabah сообщает, что из района пожара эвакуированы жители трех деревень.

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, как передает «РИА Новости», сообщил, что перекрытие пролива пока не отразилось работе Новороссийского порта, где ведется закачка углеводородов на танкеры. «Перекрытие черноморских проливов, о котором стало известно из СМИ, пока никак не сказалось на отгрузках в Новороссийске. Если данная ситуация затянется на более длительный срок, на несколько суток, будем решать, принимать какие-то меры», — заявил представитель компании.

Сильные лесные пожары в Турции также в последние дни зафиксированы в западной провинции Измир, где помощь турецким пожарным оказывают два арендованных у России самолета-амфибии Бе-200. Они прибыли в Турцию 16 июня. «Мы впервые использовали арендованный у России самолет в Измире, и он оказался очень эффективным. Наш самолет был уже в районе пожара спустя всего 27 минут. Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он внес огромный вклад в предотвращение пожара», — заявил изданию Sabah глава регионального управления лесного хозяйства Зафер Деринч.

Во время загрузки произошла ошибка.
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