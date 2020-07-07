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03:26 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Джорджии из-за протестов повторно задействовал Нацгвардию в Атланте

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации и мобилизовал бойцов Национальной гвардии для установления порядка в столице штата городе Атланта. Заявление об этом опубликовано в понедельник на сайте губернатора.

Источник: AFP 2020

Согласно распространенным данным, в городе будет задействована по меньшей мере тысяча бойцов Нацгвардии. По словам губернатора, на такие меры власти вынуждены были пойти после того, как в ходе беспорядков в минувшие выходные дни, на которые выпал День независимости США (4 июля), в результате стрельбы пострадали не менее 30 человек, из которых пятеро погибли.

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«Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено, необходимо установить порядок, — указал Кемп. — Я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации потому, что безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение».

Ранее Кемп применил в Атланте силы Нацгвардии в конце мая после того, как во многих американских штатах вспыхнули протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Беспорядки обострились в Джорджии после того, как 12 июня в Атланте полицейский Гаррет Ролф при задержании выстрелил в афроамериканца Рейшарда Брукса. Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у правоохранителей электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против стражей порядка. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. Ролфу, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве, Броснону — в нападении на Брукса и других преступлениях. Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс в связи с инцидентом ушла в отставку.

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