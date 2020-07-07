10:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене
Советник главы «Роскосмоса» 30-летний Иван Сафронов задержан в Москве, сообщили
Подробностей издания пока не приводят. На звонок на сотовый телефон господин Сафронов не ответил.
«Сафронову И. И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ, — заявили в госкорпорации.— На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация “Роскосмос” оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И. И. не касается текущей работы в Госкорпорации “Роскосмос”».
Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. Он должен был заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий. В 2010—2019 годах Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Занимался освещением деятельности Минобороны,