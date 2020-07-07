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10:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене

Советник главы «Роскосмоса» 30-летний Иван Сафронов задержан в Москве, сообщили Telegram-канал Life Shot, ТАСС и «Открытые медиа» со ссылкой на источники. По информации Life Shot, речь может идти о деле по статье о государственной измене (275 УК РФ). Telegram-канал опубликовал видео задержания. «Роскосмос» подтвердил задержание.

Источник: Павел Кассин / Коммерсантъ

Подробностей издания пока не приводят. На звонок на сотовый телефон господин Сафронов не ответил.

«Сафронову И. И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ, — заявили в госкорпорации.— На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация “Роскосмос” оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И. И. не касается текущей работы в Госкорпорации “Роскосмос”».

Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. Он должен был заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий. В 2010—2019 годах Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Занимался освещением деятельности Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросами военно-технического сотрудничества.

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