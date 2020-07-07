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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений

ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. По версии службы, он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Сегодня Иван Сафронов, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан в Москве.

«ФСБ РФ в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации “Роскосмос” Иван Сафронов. Он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — заявили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

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Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (275 УК РФ). По информации телеканала «Дождь» и ТАССа, по месту жительства Сафронова проходит обыск.

Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

В «Роскосмосе» ранее заявили, что задержание Ивана Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации.

Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. В 2010—2019 годах Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Он освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества.

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