15:08 (мск), источник: РБК
Рогозин исключил доступ Сафронова к закрытой информации «Роскосмоса»
Глава госкорпорации отметил также высокий профессионализм своего задержанного советника.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова, которого ФСБ заподозрила в госизмене. По словам Рогозина, Сафронов не имел доступа к секретной информации.
Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел.
Он отметил, что знал Сафронова как журналиста в течение нескольких лет. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — отметил Рогозин.
Ранее в
О высоких профессиональных качествах Сафронова как журналиста заявил также
Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, и действительно, мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много и они свою работу выполняют очень качественно.
По словам Пескова, в Кремле задержание Сафронова не связывают с его прошлой журналистской деятельностью. «Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — пояснил
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Сафронов «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о
В квартире Сафронова провели обыск.
До перехода в «Роскосмос» Сафронов работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант», а после ухода оттуда — в «Ведомостях». Один из знакомых Сафронова рассказывал, что ФСБ уже приглашала журналиста для беседы после публикации в марте 2019 года. В ней журналист писал о контракте на поставку в Египет новейших истребителей Су-35.