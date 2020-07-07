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15:08 (мск), источник: РБК

Рогозин исключил доступ Сафронова к закрытой информации «Роскосмоса»

Глава госкорпорации отметил также высокий профессионализм своего задержанного советника.

Источник: AP 2020

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова, которого ФСБ заподозрила в госизмене. По словам Рогозина, Сафронов не имел доступа к секретной информации.

Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел.
Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса» (цитата по ТАСС)

Он отметил, что знал Сафронова как журналиста в течение нескольких лет. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — отметил Рогозин.

Ранее в пресс-службе госкорпорации РБК сообщили, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК (государственная измена). «На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И. И. не касается текущей работы в госкорпорации «Роскосмос», — говорилось в сообщении корпорации.

О высоких профессиональных качествах Сафронова как журналиста заявил также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, и действительно, мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много и они свою работу выполняют очень качественно.
Дмитрий Песков

По словам Пескова, в Кремле задержание Сафронова не связывают с его прошлой журналистской деятельностью. «Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — пояснил пресс-секретарь президента.

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Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Сафронов «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

В квартире Сафронова провели обыск.

До перехода в «Роскосмос» Сафронов работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант», а после ухода оттуда — в «Ведомостях». Один из знакомых Сафронова рассказывал, что ФСБ уже приглашала журналиста для беседы после публикации в марте 2019 года. В ней журналист писал о контракте на поставку в Египет новейших истребителей Су-35.

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