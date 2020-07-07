Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
9Скончался Эннио Морриконе
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

7 июля в Москве был задержан бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. К нему домой пришли с обыском.

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В отношении Ивана Сафронова возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» (275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы). По версии ФСБ, он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ одной из спецслужб НАТО.

Также с обыском сегодня утром пришли к главному редактору издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Бекбулатова близко знакома с Иваном Сафроновым, работала вместе с ним в «Коммерсанте» в 2012—2017 годах.

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что Таисию Бекбулатову везут на допрос, она проходит по делу в статусе свидетеля.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание Ивана Сафронова не касается его работы в госкорпорации, доступа к закрытой информации у Сафронова не было. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале.

Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности.
Дмитрий Рогозин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о задержании Ивана Сафронова в Кремле узнали из СМИ. По словам Дмитрия Пескова, «совершенно нет необходимости президента ставить в известность о всех нюансах работы контрразведки», а задержание Сафронова «никоим образом не связано с журналистской деятельностью».

У здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Задержаны журналисты «Ъ» Елена Черненко, Александр Черных и Кира Дюрягина, а также журналист издания «Проект» Ольга Чуракова.

Появились подробности задержания советника главы «Роскосмоса»
Во время загрузки произошла ошибка.
15:56 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело Ивана Сафронова
 ФСБ задержала советника Рогозина. Подробности
Владимир Путин произвел громкую отставку
В Москве нашли огромный склад плитки (видео)
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Мария Шукшина высказалась о «цифровом концлагере»
Мост в Китае рухнул в реку на глазах у людей (видео)
Песков прокомментировал исследование об уровне доходов россиян
Пустой счет. Почему клиенты теряют деньги в банках
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Самая красивая девочка повзрослела: ее не узнать
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Зачем многие хранят пустые коробки 5 веских причин
Горячие темы на Авто
Колумб и море 312
Всем добрый ! 156
А на пенсии оказывается жить хорошо) 144
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 135
Кино
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ На телеканале стартует новое шоу «Битва дизайнеров»
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Новости партнеров
Как угадать коронавирус всего по одному признаку?
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Ефремов уже почти при смерти
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь