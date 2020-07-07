Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

В отношении Ивана Сафронова возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» (275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы). По версии ФСБ, он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ одной из спецслужб НАТО.
Также с обыском сегодня утром пришли к главному редактору издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Бекбулатова близко знакома с Иваном Сафроновым, работала вместе с ним в «Коммерсанте» в 2012—2017 годах.
Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что Таисию Бекбулатову везут на допрос, она проходит по делу в статусе свидетеля.
В «Роскосмосе» заявили, что задержание Ивана Сафронова не касается его работы в госкорпорации, доступа к закрытой информации у Сафронова не было. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале.
Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о задержании Ивана Сафронова в Кремле узнали из СМИ. По словам Дмитрия Пескова, «совершенно нет необходимости президента ставить в известность о всех нюансах работы контрразведки», а задержание Сафронова «никоим образом не связано с журналистской деятельностью».
У здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Задержаны журналисты «Ъ» Елена Черненко, Александр Черных и Кира Дюрягина, а также журналист издания «Проект» Ольга Чуракова.