Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры

В Багане, который в прошлом году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположено более 3500 древних памятников, храмов, фресок и скульптур. Местные власти рассчитывали, что новый статус увеличит число туристов, но
Только в начале июня в результате серии взломов на территории священного места были разграблены 12 различных храмов, похищены уникальные вещи, в том числе медные ступы, древние монеты и нефритовые украшения.
Некоторые из реликвий датируются
«Мы работаем день и ночь, — сказал подполковник полиции Сейн Вин. — У нас все под контролем, но это непростая задача».
Патрульные команды — пешие, на джипах, мотоциклах, — рассредоточены по всему участку, но территория велика (50 квадратных километров), к тому же там много ядовитых змей. Правда, на данный момент дополнительная охрана предотвратила взломы.