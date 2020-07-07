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17:44 (мск), источник: РИА Новости

Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мародеры регулярно пытаются разграбить покинутые туристами храмы в городе Баган (Паган), древней столице одноименного царства, которое находилось на территории современной Мьянмы, сообщает Gulf News.

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Источник: РИА Новости

В Багане, который в прошлом году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположено более 3500 древних памятников, храмов, фресок и скульптур. Местные власти рассчитывали, что новый статус увеличит число туристов, но из-за пандемии достопримечательности и отели пустуют, а это привлекает мародеров.

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Только в начале июня в результате серии взломов на территории священного места были разграблены 12 различных храмов, похищены уникальные вещи, в том числе медные ступы, древние монеты и нефритовые украшения.

Некоторые из реликвий датируются XI—XIII вв.еками, когда Баган был столицей региональной империи. «Первый раз за несколько десятилетий объект так серьезно пострадал, — говорит Мьинт Тхан, заместитель директора археологического департамента Багана, — Когда здесь находились туристы, не было никаких ограблений».

«Мы работаем день и ночь, — сказал подполковник полиции Сейн Вин. — У нас все под контролем, но это непростая задача».

Патрульные команды — пешие, на джипах, мотоциклах, — рассредоточены по всему участку, но территория велика (50 квадратных километров), к тому же там много ядовитых змей. Правда, на данный момент дополнительная охрана предотвратила взломы.

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