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10:07 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов

КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.

Источник: РИА Новости

«Пресечена преступная деятельность четырех граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» *, — сказала Исправникова.

Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления. По данным ведомства, вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий.

В ходе обыска в квартире, где обосновались задержанные, была обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. В настоящее время оперативники устанавливают личности пособников и обстоятельства деятельности вербовщиков на территории Калининградской области. Вербовщики взяты под стражу.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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