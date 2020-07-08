В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов

«Пресечена преступная деятельность четырех граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» *, — сказала Исправникова.
Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления. По данным ведомства, вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий.
В ходе обыска в квартире, где обосновались задержанные, была обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. В настоящее время оперативники устанавливают личности пособников и обстоятельства деятельности вербовщиков на территории Калининградской области. Вербовщики взяты под стражу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.