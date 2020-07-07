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22:41 (мск), источник: ТАСС

Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. Об этом сообщил журналистам адвокат Евгений Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку спецслужбам Чехии в 2017 году», — сказал он.

При этом, по словам адвоката Сафронова, следствие ФСБ заявляет, что дело в отношении советника главы Роскосмоса не касается его журналистской деятельности, а сама госкорпорация фигурирует в деле только как нынешнее место работы Сафронова.

Защита Сафронова сообщила, что дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля.

ФСБ считает, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, выполнил их задание в 2017 году, рассказали адвокаты. США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

Что известно о деле Ивана Сафронова
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21:46 (мск)© Ньюстюб
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