Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

«Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку спецслужбам Чехии в 2017 году», — сказал он.
При этом, по словам адвоката Сафронова, следствие ФСБ заявляет, что дело в отношении советника главы Роскосмоса не касается его журналистской деятельности, а сама госкорпорация фигурирует в деле только как нынешнее место работы Сафронова.
Защита Сафронова сообщила, что дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля.
ФСБ считает, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, выполнил их задание в 2017 году, рассказали адвокаты. США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.