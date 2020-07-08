Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
10:38 (мск), источник: Ведомости

В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000

В России за минувшие сутки врачи выявили коронавирус еще у 6562 человек, передает оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
Инфицировано700 792+6 562
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
24.067.07
Скончалось10 667+173
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
24.067.07
Выздоровело472 511+8 631
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
24.067.07
Инфицировано11 829 602+209 506
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
24.067.07
Скончалось544 163+6 105
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
24.067.07
Выздоровело6 447 656+145 030
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
24.067.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

С начала пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 700 792 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется тринадцатый день подряд.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 21,7 млн тестов на коронавирус.

За последние сутки проведено 253 тысячи тестов.

За весь период от коронавируса умерло 10 667 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 08.07.2020 остаются 275 764 человека.

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
 В Германии возобновился национальный чемпионат по футболу
Франция выделит на поддержку туризма и культуры 18 млрд евро
Путину предложили перенести дату празднования Дня России
Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е»
В ВОЗ допустили, что коронавирус распространяется с дыханием
Турист более 3 месяцев живет в аэропорту Филиппин из-за пандемии
Найденная строителями кость оказалась настоящим сокровищем
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Здоровье
Здоровье Mail.ru дарит промокод на AliExpress Только до 20 июля наши читатели могут получить дополнительную скидку на любые товары.
Hi-Tech
Мир ждет четвертая революция промышленности. Чего нужно бояться? Прикидываем вероятность восстания машин
Горячие темы на Авто
Колумб и море 314
А на пенсии оказывается жить хорошо) 205
Всем добрый ! 157
Дожили, уже оказывается чихать запрещено. 85
Кино
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ На телеканале стартует новое шоу «Битва дизайнеров»
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 569
Как с ребенком на верхней полке в поезде ехать? 520
Кто за кем: писательский эксперимент - итоги 479
Женщина сына с ребенком 469
Леди
Ходченкова в небесно-голубом сарафане собирает комплименты Актриса отдыхает на море.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь