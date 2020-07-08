10:38 (мск), источник: Ведомости
В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000
В России за минувшие сутки врачи выявили коронавирус еще у 6562 человек, передает оперативный штаб.
С начала пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 700 792 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется тринадцатый день подряд.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 21,7 млн тестов на коронавирус.
За последние сутки проведено 253 тысячи тестов.
За весь период от коронавируса умерло 10 667 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на