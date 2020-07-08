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11:07 (мск), источник: Интерфакс

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — В России за сутки зарегистрированы еще 6 562 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Коронавирус COVID-19
11:34 (мск)Число новых случаев COVID-19 сократилось за месяц на 31 процент
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
Инфицировано700 792+6 562
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
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6611
7.07
6368
24.067.07
Скончалось10 667+173
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
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29.06
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30.06
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198
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Выздоровело472 511+8 631
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
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29.06
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9551
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Инфицировано11 829 602+209 506
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
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28.06
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6.07
177535
7.07
161805
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Скончалось544 163+6 105
24.06
5104
25.06
5116
26.06
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3396
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3598
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Выздоровело6 447 656+145 030
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
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4.07
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5.07
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6.07
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7.07
118247
24.067.07
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Источник: РИА "Новости"

В частности, активно выявлены 1 812 зараженных (27,6%), у которых нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 700 792 случая коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) — 217 614.

За сутки умерли 173 человека, число летальных исходов достигло 10 667. Выздоровел еще 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511.

Коэффициент распространения инфекции ни в России, ни в Москве не изменился и по-прежнему равняется 0,99.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте — США, где количество диагнозов вплотную приблизилось к 3 млн. На втором месте Бразилия с 1,66 млн. На третьем — Индия с 742,4 тыс.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрирован 621 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 28 человек, выздоровели 1 195 пациентов.

Еще 295 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 268 — в Ханты-Мансийском АО, 263 — в Свердловской области, 240 — в Иркутской области, 217 — в Нижегородской области, 202 — в Ямало-Ненецком АО, 194 — в Московской области, 188 — в Алтайском крае, 163 — в Мурманской области, 135 — в Челябинской области, 134 — в Воронежской области, 130 — в Красноярском крае, 115 — в Архангельской области, 108 — в Ульяновской области, 107 — в Новосибирской области.

В других регионах России выявлено не больше ста новых случаев.

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