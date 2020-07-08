В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

В частности, активно выявлены 1 812 зараженных (27,6%), у которых нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 700 792 случая коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) — 217 614.
Коэффициент распространения инфекции ни в России, ни в Москве не изменился и
Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте — США, где количество диагнозов вплотную приблизилось к 3 млн. На втором месте Бразилия с 1,66 млн. На третьем — Индия с 742,4 тыс.
В Москве зарегистрирован 621 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 28 человек, выздоровели 1 195 пациентов.
Еще 295 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в
В других регионах России выявлено не больше ста новых случаев.