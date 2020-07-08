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11:42 (мск), источник: Forbes

«Норникель» оспорил рекордную оценку ущерба от аварии в Норильске

«Норникель» решил оспорить предъявленную ему оценку ущерба экологии от разлива топлива в Норильске. Ранее чиновники оценили ущерб в рекордную сумму 148 млрд рублей и предложили компании возместить его добровольно.

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По мнению компании, расчеты «основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке».

При этом «Норникель» подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.

В конце мая на предприятии «Норникеля» в Норильске произошел разлив 21 000 тонн топлива. Нефтепродукты попали в грунт и водоемы. ЧП может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике, писал «Коммерсантъ».

В начале июня основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с президентом Владимиром Путиным оценил ущерб минимум в 10 млрд рублей и пообещал, что компания потратит на его ликвидацию «сколько нужно».

Однако Росприроднадзор по итогам проверки оценил ущерб экологии в 148 млрд рублей, предложив компании возместить его добровольно. Это рекордная сумма экологического ущерба для российского бизнеса и одна из крупнейших в мире, писал «Коммерсантъ».

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что сумма соответствует беспрецедентному ущербу, нанесенному арктическим водным ресурсам.

Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
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