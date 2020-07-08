«Норникель» оспорил рекордную оценку ущерба от аварии в Норильске

По мнению компании, расчеты «основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке».
При этом «Норникель» подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.
В конце мая на предприятии «Норникеля» в Норильске произошел разлив 21 000 тонн топлива. Нефтепродукты попали в грунт и водоемы. ЧП может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике, писал «Коммерсантъ».
Однако Росприроднадзор по итогам проверки оценил ущерб экологии в 148 млрд рублей, предложив компании возместить его добровольно. Это рекордная сумма экологического ущерба для российского бизнеса и одна из крупнейших в мире, писал «Коммерсантъ».
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что сумма соответствует беспрецедентному ущербу, нанесенному арктическим водным ресурсам.