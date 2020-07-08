Сафронова не уволили из «Роскосмоса»

«Сафронов является сотрудником госкорпорации, поставим на этом точку», — сказал Устименко.
На остальные вопросы о возможных кадровых решениях он отвечать не стал.
Сафронов пришел в «Роскосмос» в мае 2020 года, до этого он чуть меньше года проработал в «Ведомостях» и больше десяти лет — в «Коммерсанте». После его задержания в «Роскосмосе» заявили, что оно не связано с его работой в госкорпорации и что доступа к гостайне он не имел. Перед зачислением в госкорпорацию его надлежащим образом проверили.
В ФСБ заявили, что Сафронов обвиняется в передаче одной из спецслужб НАТО информации из области военно-технического сотрудничества, обороны и безопасности, составляющей гостайну.
Адвокаты бывшего журналиста рассказали, что ему вменяют передачу чешской спецслужбе в 2017 году некой секретной информации. Конечным получателем этих данных в ФСБ считают США. Информация касается поставок вооружений и действий российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.