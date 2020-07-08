14:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Картельный сговор оказался условным
Вынесен приговор по делу о победе двух компаний в 437 аукционах на поставку медпрепаратов.
В Новосибирске суд рассмотрел дело о картельном сговоре поставщиков медпрепаратов в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина. Обвиняемыми по нему проходили руководители компаний «Фито» и «Терра» Александр Мартынюк и Яков Кузнецов: менее чем за два года их фирмы победили в 437 аукционах, махинации с ценами на электронных торгах, по версии следствия, принесли им доход в размере свыше 425 млн руб. Предпринимателям суд назначил по два году условно и штраф по 500 тыс. руб.
В Октябрьском райсуде Новосибирске завершились слушания по делу о картельном сговоре при закупках для НМИЦ Минздрава РФ имени академика Мешалкина — одной из крупнейших российских клиник
Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, которую провело региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно им, компании «Фито» и «Терра» заключили соглашение о поддержании цен на торгах, проводимых клиникой Мешалкина. Речь шла о поставках лекарственных средств, медизделий, а также послеоперационного питания. Как указывается в материалах дела, фирмы «Фито» и «Терра» проводили совместную подготовку к участию в аукционе.
По подсчетам проверяющих, с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года «Фито» и «Терра» приняли участие в 437 аукционах, заключив с клиникой Мешалкина контракты на сумму свыше 425 млн руб.
«Участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы. Закупки для нужд клиники Мешалкина осуществлялись по существенно завышенным ценам», — сделала свои выводы ФАС.
Директорам компаний «Фито» и «Терра» Александру Мартынюку и Якову Кузнецову следователи ГУ МВД РФ по Новосибирской области предъявили обвинение в ограничении конкуренции с получением сверхдоходов (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Кроме того, правоохранители добились ареста активов предпринимателей: 1 млн руб. наличными, принадлежавших господину Мартынюку, и автомобиля Volkswagen Tiguan господина Кузнецова. С претензиями силовиков в свой адрес предприниматели не согласились, уверяя, что честно вели свой бизнес.
В мае 2019 года по делу начался уголовный процесс. Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова, сторона обвинения запросила для каждого из подсудимых по три года колонии общего режима и штраф по 1 млн руб. Предприниматели уверяли, что прокуратура не представила ни одного доказательства их виновности, и рассчитывали на оправдательный приговор.
Судья Евгений Захаров, приняв во внимание, что коммерсанты положительно характеризуются сослуживцами и впервые привлекаются к уголовной ответственности, назначил им наказание, не связанное с изоляцией от общества: каждому по два года условно и штраф 500 тыс. руб. В течение двухлетнего испытательного срока осужденные обязаны раз в месяц отмечаться в
Отметим, что сейчас под следствием находится прежнее руководство клиники Мешалкина — бывший директор медцентра академик РАН Александр Караськов, его жена и заместитель Ирина Бойцова, а также
Новосибирским УФСБ им инкриминируются хищения при госзакупках, предполагаемый ущерб составил 1,3 млрд руб.
Константин Воронов, Новосибирск