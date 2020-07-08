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16:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Росздравнадзор не нашел прямой связи между аппаратами ИВЛ и пожарами в больницах

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода — производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». Проверка была организована после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в мае этого года. Прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями не обнаружено.

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Источник: Агентство «Москва»
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В России проверяют аппараты ИВЛ, загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга

В ходе проверки были выявлены «нарушения производственных процессов», а также несоответствие аппарата ИВЛ «Авента-М» «эксплуатационной и технической документации», сообщается на сайте Росздравнадзора.

«Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ “Авента-М” не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении.

По предписанию Росздравнадзора завод в настоящее время отзывает и перепроверяет эти аппараты, находящиеся в обращении.

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Напомним, Росздравнадзор с 12 мая приостановил обращения аппаратов модели «Авента-М», произведенных с 1 апреля. Они использовались в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли пациенты, лечившиеся от коронавируса.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производят на Уральском приборостроительном заводе. На заводе хотят провести дополнительные технические исследования и тестовые испытания. Часть проверок будет проходить в больницах с медицинским персоналом. Все расходы завод взял на себя.

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