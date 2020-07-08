Росздравнадзор не нашел прямой связи между аппаратами ИВЛ и пожарами в больницах

В ходе проверки были выявлены «нарушения производственных процессов», а также несоответствие аппарата ИВЛ «Авента-М» «эксплуатационной и технической документации», сообщается на сайте Росздравнадзора.
«Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ “Авента-М” не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении.
По предписанию Росздравнадзора завод в настоящее время отзывает и перепроверяет эти аппараты, находящиеся в обращении.
Напомним, Росздравнадзор с 12 мая приостановил обращения аппаратов модели «Авента-М», произведенных с 1 апреля. Они использовались в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производят на Уральском приборостроительном заводе. На заводе хотят провести дополнительные технические исследования и тестовые испытания. Часть проверок будет проходить в больницах с медицинским персоналом. Все расходы завод взял на себя.