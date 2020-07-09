Суд Лондона указал на ошибки в «досье на Трампа» по иску владельцев «Альфа Групп»

В постановлении судьи Марка Уорби указывается, что содержание доклада должно быть скорректировано, а Авену и Фридману полагается компенсация в размере 18 тысяч фунтов каждому.
Что касается остальной части исковых требований, Высокий суд Лондона не усмотрел в действиях составителя доклада фактов нарушения принципов обработки персональной информации, обозначенных в Законе о защите данных (Data Protection Act).
Как следует из материалов дела, российские предприниматели настаивали, что информация, оказавшаяся в распоряжении Orbis Business Intelligence и впоследствии отраженная в докладе, мало того что неточна, так еще и была обработана в нарушение первого принципа Закона о защите данных. Однако судья Уорби согласился с позицией британской компании в том, что она сделала все возможное для проверки поступивших от третьей стороны сведений и действовала в рамках закона.
Иск был подан в мае 2018 года. Позиции сторон были заслушаны судьей в марте этого года, указывается в постановлении.
Иски владельцев «Альфа-Групп» в США касательно «досье на Трампа»
Напомним, что из-за доклада Фридман, Авен и Хан подали три иска в клевете в американские суды. Один из них подан к бывшему британскому разведчику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis Business Intelligence Limited, составителям досье. Второй — к компании Fusion GPS и ее руководителю Гленну Симпсону, заказавшим расследование, третий — к американскому изданию BuzzFeed и его сотрудникам, обнародовавшим досье широкой публике.
В рамках первого разбирательства российские предприниматели утверждали, что содержание доклада не соответствует действительности, а в результате его широко освещаемой публикации их репутация была опорочена. Однако американский суд в августе 2018 года удовлетворил ходатайство Стила и Orbis об отклонении иска на основании действующего в округе Колумбия закона о стратегических исках против общественного участия (Strategic Litigation against Public Participation / Anti-SLAPP), который призван защищать лиц, публикующих информацию в общественных интересах, путем запрета подачи к ним исков, основная цель которых — обременить ответчиков высокими судебными расходами.
Тогда судья Эпштейн пояснил, что в соответствии с формулировкой просьбы ответчиков, суд не ставил своей целью установить истинность или ложность утверждений, приведенных в досье, и не стремился установить, распространялась ли клевета. Вместо этого, отмечал судья, он изучил дело на предмет нарушения Anti-SLAPP, и Стилу с Orbis в результате удалось доказать, что положения данного закона распространяются на их действия, в то время как истцы не привели достаточных аргументов в свою пользу. В частности, не было предоставлено доказательств того, что ответчики заведомо знали о ложности распространяемой информации или применяли ее, несмотря на сомнения в ее правдивости.
Бизнесмены подали апелляцию на это решение, но суд в июне этого года оставил ее без удовлетворения.
В рамках второго разбирательства Fusion GPS и Симпсон аналогичным образом требовали отклонить иск без рассмотрения, ссылаясь, в том числе, на Anti-SLAPP, однако в январе 2019 года суд пришел к выводу, что данный закон не применим в разбираемом им деле.
В то же время суд установил, что материалы досье, в том числе о якобы «коррумпированности» истцов и их предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США, действительно могли достаточно негативно интерпретироваться читателями, указав, что в этом отношении клеветнический характер материалов был заявлен в иске должным образом. Суд также признал обоснованными претензии истцов в отношении распространения сведений досье и проявленной Fusion и Симпсоном халатности, поскольку те знали, что информация была получена из неизвестных им источников и не была проверена.
Что касается разбирательства с BuzzFeed, ответчики в июне 2019 года уведомили Верховный суд Нью-Йорка о требовании в упрощенном порядке отклонить иск о клевете, настаивая на том, что СМИ вправе обнародовать информацию, которая затрагивает вопросы, относящиеся к деятельности официальных властей, и ситуация с досье якобы соответствует этому требованию.
Российские предприниматели возражали против этого утверждения, потребовав от суда лишить BuzzFeed возможности защищаться по этому основанию, однако соответствующее ходатайство было отклонено.
На данный момент вопрос о приемлемости иска к изданию все еще находится на рассмотрении суда в Нью-Йорке.
«Досье на Трампа»
В июне 2016 года, в разгар предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах, Стил и его компания были наняты компанией Fusion GPS, чьей специализацией являются политические исследования. Fusion, исполняя заказ Демократической партии США, поручила Стилу составить досье на Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом на пост президента страны.
Стил работал над досье в период с июня по октябрь 2016 года. Итоговый документ состоял из 17 отчетов, один из которых включал информацию о владельцах «Альфа Групп». Документ был опубликован изданием BuzzFeed в январе 2017 года.