12:03 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как США поймали в соцсетях мошенников-хвастунов с 40 млн долларов
Двое мошенников из Нигерии вели открытые аккаунты в соцсетях о своем богатстве. Там их и нашло ФБР.
На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в «Инстаграме» свое фото на фоне
«Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым
Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег.
Понле был в числе 12 африканцев, задержанных в ходе драматической полицейской операции. Самым известным из них оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, он же инстаграммер hushpuppi с 2,4 млн подписчиков.
Полиция эмирата конфисковала 40 млн долларов наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью 6,8 миллионов долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций.
И Аббас, и Понле были экстрадированы в США. Суд Чикаго предъявил им обвинения в сговоре с целью
Оба они ожидают возможности признать или опровергнуть свою вину и пока считаются невиновными до признания вины судом.
«Мне кажется, в этом есть некая доля высокомерия — они уверены, что ведут себя осторожно в плане своей анонимности онлайн, но при этом живут на широкую ногу и так легкомысленны в соцсетях, — сказал Глен Донат, бывший высокопоставленный сотрудник Прокуратуры США в Вашингтоне.
Арест стал феерическим провалом для этих двух мужчин, которые еще недавно с увлечением документировали свой роскошный образ жизни в соцсетях. Эти посты вызвали вопросы об источниках их богатства.
Сами того не осознавая, своими постами в соцсетях Аббас и Понле предоставили следователям из США информацию о том, кто они и чем занимаются.
На своей странице в «Инстаграме» юзер hushpuppi утверждает, что занимается строительным бизнесом, а среди фото и видео у него есть папка с названием «Flexing» — сленговое выражение, означающее «хвастаться» и «выставлять напоказ».
Однако вместо недвижимости прибыль ему приносили банковские счета, на которые шли поступления от мошеннической схемы, считают следователи.
Нам в Нигерии нужно пересмотреть систему ценностей — особенно тот акцент, который мы делаем на богатство, неважно каким образом достигнутое.
«В нашей культуре люди уверены, что твои успехи говорят сами за себя. А процесс их достижения не так важен. Эта тенденция долгое время все усиливалась».
В апреле hushpuppi продлил аренду своих эксклюзивных апартаментов в роскошном комплексе Palazzo Versace еще на год, воспользовавшись своим настоящим именем и номером телефона.
«Благодарю тебя, Господи, за все эти блага в моей жизни. Продолжаю стыдить тех, кто только и ждет, чтобы застыдить меня», — сделал он подпись к фотографии в «Инстаграме» всего за две недели до своего ареста.
«Аббас финансирует свой шикарный образ жизни преступной деятельностью. Он является одним из лидеров международной сети, обеспечивающей вторжение в чужие компьютеры, мошенничество и отмывание денег, нацеленное на жертв по всему миру, через схемы, разработанные с целью похищения миллионов долларов», — говорится в письменных показаниях ФБР.
В одном из случаев некий финансовый институт предположительно лишился 14,7 млн долларов, став жертвой махинации, в результате которой деньги оказались на счетах hushpuppi в разных странах.
В своих показаниях ФБР также упоминает схему, нацеленную на похищение 124 млн долларов у неназванной команды английской
ФБР получило доступ к аккаунтам hushpuppi в Google, Apple iCloud и соцсетях. По словам следователей, в них были найдены банковские и паспортные данные, а также переписка с другими участниками мошеннических схем и подтверждения электронных переводов.
Около 90% схем махинаций с корпоративной электронной почтой ведут в Западную Африку, показало исследование американской компании Agari, специализирующейся на обеспечении безопасности электронной почты.
В обвинениях против Аббаса и Понле описывается тактика, которую специалисты из Agari называют «компрометацией электронной почты поставщика». Мошенники получают доступ к электронному ящику и изучают письма между потребителем и поставщиком.
Наблюдая за настоящей перепиской, мошенники накапливают контекстные подробности.
«Злоумышленники затем составляют имейлы потребителю так, чтобы они напоминали имейлы от поставщика, указывают что поставщик поменял банковский счет, приводят “новые банковские данные”, и в этот момент деньги исчезают», — добавляет Хассолд.
Понле, известный в соцсетях как mrwoodberry, пользовался имейлом с именем Марк Кейн, сообщило ФБР.
Его обвиняют в вымогательстве 15,2 млн долларов у базирующейся в Чикаго компании. В числе жертв также значатся компании в штатах Айова, Канзас, Мичиган,
Денежный след, в соотвествии с данными обвинения, пропадает после того, как сообщники Понле переводят деньги в криптовалюту биткоин.
ФБР предупреждает и о так называемых «нигерийских письмах» — одном из самых распространенных видов мошенничества, которому присвоен код «419» — имейлах с просьбой о финансовой поддержке отправителю ради последующего крупного вознаграждения получателю.
В прошлом году министерство финансов США добавило шестерых нигерийцев в список самых разыскиваемых киберпреступников, состоящий из 79 человек и организаций. Минфин обвиняет их похищении более 6 миллионов долларов у американских граждан через мошеннические схемы, подобные «нигерийским письмам».
Множество мошенников остаются не пойманными, а в тюрьме оказывается и вовсе малая толика злоумышленников.
Если Аббаса и Полне признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.