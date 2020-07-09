Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
21Открытие летних веранд в Москве
12:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как США поймали в соцсетях мошенников-хвастунов с 40 млн долларов

Двое мошенников из Нигерии вели открытые аккаунты в соцсетях о своем богатстве. Там их и нашло ФБР.

Источник: BBC News Русская служба

На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в «Инстаграме» свое фото на фоне ярко-желтого «Ламборгини» в Дубае.

Новость
Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети

«Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил», — наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят.

Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег.

Понле был в числе 12 африканцев, задержанных в ходе драматической полицейской операции. Самым известным из них оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, он же инстаграммер hushpuppi с 2,4 млн подписчиков.

Полиция эмирата конфисковала 40 млн долларов наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью 6,8 миллионов долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций.

Во время загрузки произошла ошибка.

И Аббас, и Понле были экстрадированы в США. Суд Чикаго предъявил им обвинения в сговоре с целью интернет-мошенничества и отмывания сотен миллионов долларов, присвоенных в результате киберпреступлений.

Новость
Данные миллионов любителей интернет-покупок утекли в сеть

Оба они ожидают возможности признать или опровергнуть свою вину и пока считаются невиновными до признания вины судом.

«Мне кажется, в этом есть некая доля высокомерия — они уверены, что ведут себя осторожно в плане своей анонимности онлайн, но при этом живут на широкую ногу и так легкомысленны в соцсетях, — сказал Глен Донат, бывший высокопоставленный сотрудник Прокуратуры США в Вашингтоне.

Арест стал феерическим провалом для этих двух мужчин, которые еще недавно с увлечением документировали свой роскошный образ жизни в соцсетях. Эти посты вызвали вопросы об источниках их богатства.

Сами того не осознавая, своими постами в соцсетях Аббас и Понле предоставили следователям из США информацию о том, кто они и чем занимаются.

Их обвиняют в том, что они выдавали себя за сотрудников различных американских компаний. Они рассылали письма на адреса корпоративной электронной почты и обманом подталкивали получателей этих писем переправлять миллионы долларов на свои личные счета.

На своей странице в «Инстаграме» юзер hushpuppi утверждает, что занимается строительным бизнесом, а среди фото и видео у него есть папка с названием «Flexing» — сленговое выражение, означающее «хвастаться» и «выставлять напоказ».

Однако вместо недвижимости прибыль ему приносили банковские счета, на которые шли поступления от мошеннической схемы, считают следователи.

Нам в Нигерии нужно пересмотреть систему ценностей — особенно тот акцент, который мы делаем на богатство, неважно каким образом достигнутое.
Эбука Эмебина
экономист

«В нашей культуре люди уверены, что твои успехи говорят сами за себя. А процесс их достижения не так важен. Эта тенденция долгое время все усиливалась».

Мошеннические схемы

В апреле hushpuppi продлил аренду своих эксклюзивных апартаментов в роскошном комплексе Palazzo Versace еще на год, воспользовавшись своим настоящим именем и номером телефона.

«Благодарю тебя, Господи, за все эти блага в моей жизни. Продолжаю стыдить тех, кто только и ждет, чтобы застыдить меня», — сделал он подпись к фотографии в «Инстаграме» всего за две недели до своего ареста.

«Аббас финансирует свой шикарный образ жизни преступной деятельностью. Он является одним из лидеров международной сети, обеспечивающей вторжение в чужие компьютеры, мошенничество и отмывание денег, нацеленное на жертв по всему миру, через схемы, разработанные с целью похищения миллионов долларов», — говорится в письменных показаниях ФБР.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Мошенников из США поймали благодаря роскошным фото в соцсетях

В одном из случаев некий финансовый институт предположительно лишился 14,7 млн долларов, став жертвой махинации, в результате которой деньги оказались на счетах hushpuppi в разных странах.

В своих показаниях ФБР также упоминает схему, нацеленную на похищение 124 млн долларов у неназванной команды английской Премьер-лиги.

ФБР получило доступ к аккаунтам hushpuppi в Google, Apple iCloud и соцсетях. По словам следователей, в них были найдены банковские и паспортные данные, а также переписка с другими участниками мошеннических схем и подтверждения электронных переводов.

Около 90% схем махинаций с корпоративной электронной почтой ведут в Западную Африку, показало исследование американской компании Agari, специализирующейся на обеспечении безопасности электронной почты.

Yahoo-парни

В обвинениях против Аббаса и Понле описывается тактика, которую специалисты из Agari называют «компрометацией электронной почты поставщика». Мошенники получают доступ к электронному ящику и изучают письма между потребителем и поставщиком.

Наблюдая за настоящей перепиской, мошенники накапливают контекстные подробности.
Крэйн Хассолд
старший директор по исследованию угроз для электронной почты из Agari

«Злоумышленники затем составляют имейлы потребителю так, чтобы они напоминали имейлы от поставщика, указывают что поставщик поменял банковский счет, приводят “новые банковские данные”, и в этот момент деньги исчезают», — добавляет Хассолд.

Новость
Нарушителей самовыложили в сеть

Понле, известный в соцсетях как mrwoodberry, пользовался имейлом с именем Марк Кейн, сообщило ФБР.

Его обвиняют в вымогательстве 15,2 млн долларов у базирующейся в Чикаго компании. В числе жертв также значатся компании в штатах Айова, Канзас, Мичиган, Нью-Йорк и Калифорния.

Денежный след, в соотвествии с данными обвинения, пропадает после того, как сообщники Понле переводят деньги в криптовалюту биткоин.

Имейл-мошенничество настолько широко распространилось по миру и настолько сильно связано с Нигерией, что люди, занимающиеся им, получили в стране прозвище «Yahoo-парни».

Они либо пытаются убедить потребителя перевести деньги на другой конец света, либо занимаются «фишингом» — похищением личных данных пользователя интернета с целью мошенничества.
Новость
Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт

ФБР предупреждает и о так называемых «нигерийских письмах» — одном из самых распространенных видов мошенничества, которому присвоен код «419» — имейлах с просьбой о финансовой поддержке отправителю ради последующего крупного вознаграждения получателю.

В прошлом году министерство финансов США добавило шестерых нигерийцев в список самых разыскиваемых киберпреступников, состоящий из 79 человек и организаций. Минфин обвиняет их похищении более 6 миллионов долларов у американских граждан через мошеннические схемы, подобные «нигерийским письмам».

Множество мошенников остаются не пойманными, а в тюрьме оказывается и вовсе малая толика злоумышленников.

Если Аббаса и Полне признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в убий...
К оппозиционным активистам в Москве пришли с обысками
СК проверяет Фургала на причастность к другим преступлениям
В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19
65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст
Два жилых дома смыло при прорыве дамбы в Подмосковье (видео)
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса
Опасна ли вспышка бубонной чумы в Китае для России
Здоровье
Маска — это красиво: 20 фотографий со всего света Наглядные доказательства того, что ношение маски ни капли не уродует вас.
Hi-Tech
Дождались! Популярный сервис приходит в Россию Долгое ожидание подходит к концу
Горячие темы на Авто
С праздником! 246
А на пенсии оказывается жить хорошо) 209
Дожили, уже оказывается чихать запрещено. 126
здравствуйте! подскажит и рассудите! кто первым проедит, синий или красный автомобиль? 66
Кино
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала Приключенческая драма расскажет об офицерах Балтийского флота — их службе и семейной жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
отправила детей на заработки 212
Как изменилась ваша покупательная способность сейчас? 181
дочь наехала 149
Жизнь без семьи 125
Леди
Нюша с розовыми волосами стала не похожей на себя Новый лук звезды.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь