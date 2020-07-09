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09:28 (мск), источник: Life.ru

Два жилых дома смыло водой при прорыве дамбы в Подмосковье — видео

В общей сложности было подтоплено 29 приусадебных участков.

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фотографий
36
фотографий
36
фотографий

В подмосковном городе Руза из-за разлива реки Городенка и прорыва дамбы два жилых дома и одна хозяйственная постройка были смыты водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

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— При проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор, — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, оказалось подтоплено 29 приусадебных участков с частными домами, уровень воды на них достигает 15 сантиметров, угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко, всего было эвакуировано 52 человека, в том числе семь детей. В самом городе Руза был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На части улиц было отключено электричество и газоснабжение.

По данным пресс-службы правительства округа, водой было размыто несколько участков дорог в городе, а также ещё в шести деревнях. К ликвидации ЧС были привлечены все имеющиеся силы, развёрнуто два оперативных штаба. ОВД, МЧС и ГИБДД были переведены на особый режим дежурства.

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