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02:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Хабаровского края задержан за серию заказных убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации серии убийств. Как сообщает пресс-служба СКР, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Источник: РИА "Новости"

«Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей»", — говорится в сообщении СКР. Ему будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме губернатора задержаны и арестованы четверо участников организованной группы.

Сергею Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По некоторым данным, часть фигурантов сотрудничает со следствием. При этом даже их защитники настаивают на прекращении уголовного преследования, полагая, что по вменяемым эпизодам вышел срок давности.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года. Во втором туре он набрал тогда почти 70% голосов. Ранее был депутатом, первым заместителем председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья.

Напомним, в прошлом году в Москве арестовали бизнесмена и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который много лет являлся деловым партнером губернатора края Сергея Фургала. Господина Мистрюкова и трех его сообщников подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004—2005 годах. Защита подозреваемых полагает, что на них оказывают давление с целью дачи показаний на других лиц, в том числе господина Фургала.

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