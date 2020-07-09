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07:40 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: срок давности по инкриминируемым Фургалу особо тяжким статьям составляет 15 лет

ТАСС, 9 июля. Как сообщил заведующий коллегией адвокатов «Фокс» Андрей Беловодский, даже в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности.

Источник: AP 2020

Статьи уголовного кодекса, которые инкриминируются губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, имеют срок давности до 15 лет, рассказал ТАСС заведующий коллегией адвокатов «Фокс» (Приморский край) Андрей Беловодский.

Как сообщил в четверг Следственный комитет России, в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, глава региона задержан по подозрению в организации убийств и покушения на убийство. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как гласит статья 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям. Речь в сообщения Следственного комитета идет о делах 2004−2005 года, так что на сегодняшний день прошло уже 15−16 лет. Инкриминируемая Фургалу статья 105 «Убийство» (105 УК РФ) считается тяжкой или особо тяжкой, в зависимости от пунктов и подпунктов.

При этом он отметил, что даже в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности.

Оперативники СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ России задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.

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