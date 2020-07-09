10:03 (мск), источник: Daily Storm
В Словении подожгли деревянную статую Мелании Трамп
Скульптура супруги президента США была установлена в окрестностях ее родного города Севницы в июле 2019 года.
Деревянную скульптуру супруги президента США Дональда Трампа Мелании, установленную в июле 2019 года неподалеку от ее родного города Севница в Словении, подожгли в ночь на 4 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Брэда Дауни — художника, заказавшего статую. По его словам, он убрал обезображенную скульптуру, как только ему стало известно об инциденте. Словенская полиция расследует случившееся.
«Я хочу знать, почему они это сделали», — заявил агентству Дауни. По его словам, он надеялся, что статуя первой леди США будет способствовать налаживанию диалога между политическими противниками в Соединенных Штатах. Художник отметил, что скульптура должна была подчеркнуть статус Мелании Трамп как иммигрантки, вышедшей замуж за президента, поклявшегося сократить приток мигрантов в страну.
«Расследование по этому делу еще не завершено, поэтому мы не можем раскрыть детали
Деревянную статую супруги действующего американского президента Мелании Трамп 5 июля 2019 года показали в рамках выставки Ta Eho. Скульптура изображает первую леди в полный рост в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего супруга. Статуя была установлена на берегу реки Савы и поднятой левой рукой приветствовала город Севница, где родилась и провела детство Мелания.
Скульптура первой леди США выполнена в жанре «наивного искусства», что предполагает условную грубоватость черт ее лица, фигуры и конечностей. Концепция статуи принадлежит американскому художнику Брэду Дауни, которую с помощью бензопилы реализовал местный скульптор Алеш Жупевц.