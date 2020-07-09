СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

«При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», — сказала она.
«В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», — добавила Петренко. Также следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее были арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.
«Эта работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — заключила представитель СК.
«Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», — пояснила Петренко.
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство. Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске.
Ранее в рамках расследования данных убийств были арестованы бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.