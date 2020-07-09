Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
9Скончался Эннио Морриконе
10:00 (мск), источник: ТАСС

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

6
фотографий
6
фотографий

«При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», — сказала она.

«В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», — добавила Петренко. Также следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее были арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.

«Эта работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — заключила представитель СК.

По данным СК, Фургал был задержан в четверг сотрудниками СК и ФСБ. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
Читайте также
Губернатор Хабаровского края задержан за серию заказных убийств

«Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», — пояснила Петренко.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство. Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске.

Ранее в рамках расследования данных убийств были арестованы бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19
Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Два жилых дома смыло при прорыве дамбы в Подмосковье (видео)
65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст
Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса
Здоровье
В Бурятии предпринимают меры для сдерживания бубонной чумы В регионе массово отлавливают грызунов.
Hi-Tech
Раскрыта цена нового iPhone 12 Даже без зарядного устройства и наушников в комплекте
Авто
Lamborghini построила первый гибридный родстер (фото) Всего будет выпущено 19 экземпляров Sian Roadster
Кино
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности Ведущая поделилась в сети видео со съемок передачи «МузОбоз»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
отправила детей на заработки 212
Как изменилась ваша покупательная способность сейчас? 180
Какие специальности выбрали ваши дети, выпускники 9 и 11 классов. Расскажите.? 155
дочь наехала 149
Леди
Ходченкова в небесно-голубом сарафане собирает комплименты Актриса отдыхает на море.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Ефремов уже почти при смерти
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь