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10:42 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 509 случаев в 85 регионах, обнародованных в четверг.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 09.07
Инфицировано707 301+6 509
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
25.068.07
Скончалось10 843+176
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
25.068.07
Выздоровело481 316+8 805
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
25.068.07
Инфицировано12 043 080+213 478
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
25.068.07
Скончалось549 508+5 345
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
25.068.07
Выздоровело6 587 439+139 783
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
25.068.07
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Источник: Агентство «Москва»

У 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 707 301 случай коронавирусной инфекции. Активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 215 142.

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
ВОЗ: коронавирус может распространяться через дыхание
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