10:42 (мск), источник: Интерфакс
В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 509 случаев в 85 регионах, обнародованных в четверг.
У 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 707 301 случай коронавирусной инфекции. Активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 215 142.