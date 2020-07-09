Обвиняемые в убийствах предпринимателей назвали Фургала организатором преступлений

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», — сказала она.
Помимо этого, в деле есть показания свидетелей и потерпевших. «Эти сведения были проверены в рамках следственных действий, в результате собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края», — отметила Петренко.
По ее словам, возбуждение уголовного дела в отношении Фургала — это результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью.
«В апреле прошлого года по поручению председателя СК уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были переданы в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК, специализирующегося на расследовании такой категории дел», — пояснила Петренко.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Фургала может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Он добавил, что Фургал был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области.
«Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, сопряжены с разбоем, вымогательством и бандитизмом», — сказал источник. По его словам, для совершения убийств нанимался киллер. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря — учредитель ряда коммерческих организаций в Хабаровске. В 2005 году застрелили бизнесмена Олега Булатова.
СК проверит Фургала на причастность и к другим тяжким преступлениям. Губернатор был задержан в четверг и сейчас его доставляют в Москву.