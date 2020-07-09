12:54 (мск), источник: Интерфакс
«МБХ Медиа» сообщило об обысках в своей редакции
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис «МБХ Медиа» в Москве, сообщает в четверг издание.
В сообщении уточняется, что в офис приехала главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. «Вместе с ними в офис зашли несколько человек в штатском», — говорится в сообщении.
Кроме того, в офис привезли
Ранее сообщалось, что обыски проходят у сотрудников «Открытой России». Поводом для них стало дело ЮКОСа 2003 года. Также стало известно о задержании в Москве директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
Ранее в четверг с обысками пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.
«Интерфакс» пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.