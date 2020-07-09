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12:54 (мск), источник: Интерфакс

«МБХ Медиа» сообщило об обысках в своей редакции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис «МБХ Медиа» в Москве, сообщает в четверг издание.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении уточняется, что в офис приехала главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. «Вместе с ними в офис зашли несколько человек в штатском», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в офис привезли шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, у которого ранее закончился обыск в квартире. Затем предполагается его допрос в Следственном комитете РФ.

Ранее сообщалось, что обыски проходят у сотрудников «Открытой России». Поводом для них стало дело ЮКОСа 2003 года. Также стало известно о задержании в Москве директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил «Интерфаксу», что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию. Заявку подали от кампании «Нет!», инициировала которую «Открытая Россия».

Ранее в четверг с обысками пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

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