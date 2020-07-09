Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
45Парад Победы в Москве
14:49 (мск), источник: Волгоградская правда

СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда в годы войны

Решение о возбуждении уголовного дела по статье 357 УК РФ было принято по результатам проверки и анализа архивных материалов, где есть свидетельства массового убийства мирных граждан Сталинградской — а ныне Волгоградской — области.

Основная цель расследования заключается в установлении конкретных людей среди немецко-фашистских военных, которые причастны к убийству мирных жителей.

В архивных источниках сотрудники следствия получили свидетельства о как минимум 15 захоронениях на территории Волгограда и области, где покоятся почти 1800 казненных с особой жестокостью мирных жителей Сталинграда.

Установлено, что период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года во время оккупации территории были зверски убиты жители Дзержинского района, сел Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторов Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне — хутор Тормосин), станиц Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская.

Следствие планирует провести целый ряд экспертиз для установления личностей погибших.

 — В настоящее время идут подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями, — сообщили в пресс-службе СКР.

К раскопкам привлекут военных, сотрудников МЧС и поисковиков.

 Убийца 17-летнего студента попал на видео в Волгограде
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили
Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийств
Аналитики предсказали удорожание нефти до 150$ за баррель
Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула
Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч
Ученые подтвердили одну из легенд о Чингисхане
Вне статистики: каково число жертв пандемии на самом деле
Здоровье
Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус Они уже понимают, как ее можно лечить.
Hi-Tech
Кольца деревьев указали на серьезную аномалию XX века Многолетние растения могут раскрыть множество секретов природы
Авто
Винтажный пикап Dodge в безумной раскраске выставили на продажу За стрит-род с «голым» мотором просят около 29 тысяч долларов, или чуть более 2 миллионов рублей
Кино
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска Актер отрастил бороду и сильно изменился
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Путинские 10 тыс - это детские деньги? 273
Жизнь без семьи 226
Ехать ли к мужу? 181
Гуманность в современном мире 174
Леди
Авербух и Арзамасова вместе. Что нам известно об их личной жизни Рассказываем об отношениях новой звездной пары.
Новости партнеров
Малышева бросила все и срочно улетела в США. Вот с чем это связано
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Главный признак бессимптомного COVID-19. Запомните это
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь