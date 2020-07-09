СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда в годы войны

Основная цель расследования заключается в установлении конкретных людей среди немецко-фашистских военных, которые причастны к убийству мирных жителей.
В архивных источниках сотрудники следствия получили свидетельства о как минимум 15 захоронениях на территории Волгограда и области, где покоятся почти 1800 казненных с особой жестокостью мирных жителей Сталинграда.
Установлено, что период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года во время оккупации территории были зверски убиты жители Дзержинского района, сел Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторов Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне — хутор Тормосин), станиц Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская.
Следствие планирует провести целый ряд экспертиз для установления личностей погибших.
— В настоящее время идут подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями, — сообщили в пресс-службе СКР.
К раскопкам привлекут военных, сотрудников МЧС и поисковиков.