Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Как установил суд, капитан УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Анна Соловьева в 2015—2016 годы передавала третьему лицу сведения о местоположении и звонках неких телефонных абонентов. Эти данные она по запросу получала от оперативно-технической службы УФСБ.
Кому и зачем понадобились эти сведения, не уточняется, но известно, что уголовное дело в отношении этого человека расследуется отдельно от Соловьевой. Сама подсудимая виновной себя признавать отказалась.
«Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьевой наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — говорится в релизе.
Кроме того, ей на два года запретили занимать должности с допуском к государственной тайне. При вынесении приговора приняты во внимание смягчающие обстоятельства и «данные о личности» Соловьевой.
Как во всех подобных случаях, процесс проходил в закрытом от посторонних режиме из-за секретности материалов.
Уволена ли Соловьева в данный момент из ФСБ, в пресс-релизе не уточняется.