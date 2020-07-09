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17:53 (мск), источник: РИА Новости

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

Источник: РИА Новости

Как установил суд, капитан УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Анна Соловьева в 2015—2016 годы передавала третьему лицу сведения о местоположении и звонках неких телефонных абонентов. Эти данные она по запросу получала от оперативно-технической службы УФСБ.

Кому и зачем понадобились эти сведения, не уточняется, но известно, что уголовное дело в отношении этого человека расследуется отдельно от Соловьевой. Сама подсудимая виновной себя признавать отказалась.

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«Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьевой наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — говорится в релизе.

Кроме того, ей на два года запретили занимать должности с допуском к государственной тайне. При вынесении приговора приняты во внимание смягчающие обстоятельства и «данные о личности» Соловьевой.

Как во всех подобных случаях, процесс проходил в закрытом от посторонних режиме из-за секретности материалов.

Уволена ли Соловьева в данный момент из ФСБ, в пресс-релизе не уточняется.

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