Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство

«Виновным себя Фургал не признает», — сказал Мельников.
По его словам, Фургал в беседе с членами ОНК в изоляторе временного содержания сказал: «Ожидал много чего, но не так жестко». Настроение у губернатора спокойное, о какой-либо подавленности речи не идет, добавил Мельников.
По информации правозащитника, Фургал содержится в ИВС-1 ГУМВД России по Москве (на Петровке). Он находится один в двухместной камере.
«Встретил он нас в светлом спортивном костюме и в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил “на удивление тут вполне доброжелательно”, пища нормальная (макароны с рыбой и чай)», — рассказал Мельников.
О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. Фургал был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Его допрос в Следственном комитете (СК) длился порядка шести часов.
После допроса СК предъявил ему обвинения в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, хабаровский губернатор в 2004—2005 годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова.
Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений. Кроме того, он проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.
Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.