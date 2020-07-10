Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 июляПринятие генплана реконструкции Москвы, первый день обороны Ленинграда и другие памятные даты и события, которые произошли 10 июля в разные годы
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
25Полководцы победы: «При параде»
00:42 (мск), источник: Интерфакс

Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Источник: РИА "Новости"

«Виновным себя Фургал не признает», — сказал Мельников.

По его словам, Фургал в беседе с членами ОНК в изоляторе временного содержания сказал: «Ожидал много чего, но не так жестко». Настроение у губернатора спокойное, о какой-либо подавленности речи не идет, добавил Мельников.

Читайте также
Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

По информации правозащитника, Фургал содержится в ИВС-1 ГУМВД России по Москве (на Петровке). Он находится один в двухместной камере.

«Встретил он нас в светлом спортивном костюме и в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил “на удивление тут вполне доброжелательно”, пища нормальная (макароны с рыбой и чай)», — рассказал Мельников.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. Фургал был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Его допрос в Следственном комитете (СК) длился порядка шести часов.

После допроса СК предъявил ему обвинения в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, хабаровский губернатор в 2004—2005 годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений. Кроме того, он проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже
Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула
В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
Аналитики предсказали удорожание нефти до 150$ за баррель
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч
Какие русские слова вошли в финский сленг
65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
5 звезд РФ, которые сбросили до 50 кг (фото)
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Hi-Tech
Кольца деревьев указали на серьезную аномалию XX века Многолетние растения могут раскрыть множество секретов природы
Горячие темы на Авто
С праздником! 254
Дожили, уже оказывается чихать запрещено. 132
Все наелись... 40
Рено Логан 30
Кино
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска Актер отрастил бороду и сильно изменился
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Путинские 10 тыс - это детские деньги? 285
Жизнь без семьи 232
Ехать ли к мужу? 187
Гуманность в современном мире 175
Леди
Нюша с розовыми волосами стала не похожей на себя Новый лук звезды.
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Камеры засняли мужчину, пока он снимал фейк о голосовании
Состояние Булановой ухудшилось
Невольно задумаешься, чего видел больше: правды или фейков?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь