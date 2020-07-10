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09:50 (мск), источник: Интерфакс

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Двое депутатов Законодательной думы Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы по решению Центрального районного суда Хабаровска по подозрению в мошенничестве, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Источник: AP 2020

«Депутаты арестованы до 8 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству)», — сказали в суде. По информации собеседника агентства, в рамках этого дела арестован еще один представитель коммерческой структуры. В отношении другого коммерсанта мера пресечения в настоящее время рассматривается.

Ранее первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил журналистам, что после задержания 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала представители правоохранительных органов провели обыски у пяти членов фракции ЛДПР краевой думы.

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«У многих депутатов, членов ЛДПР, проходят обыски в квартирах. Двух депутатов Кузнецова и Козлова бросили в ИВС (изолятор временного содержания — ИФ), это вопиющий случай такого отношения к нашей партии, партии ЛДПР», — сказал Зюбр в пятницу журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что задержание депутатов может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении Фургала, которого подозревают в организации убийства и покушении на убийство.

Оба депутата ранее работали на заводе «Амурсталь», в состав учредителей которого входит супруга губернатора.

Дело Фургала

О задержании Фургала СКР сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004—2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом.

Соучастники, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора этих преступлений.

Кроме того, добавили в СКР, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. В пятницу Басманный суд Москвы (Фургала ранее доставили из Хабаровска в столицу) решит вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

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