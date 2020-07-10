Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября

«Депутаты арестованы до 8 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству)», — сказали в суде. По информации собеседника агентства, в рамках этого дела арестован еще один представитель коммерческой структуры. В отношении другого коммерсанта мера пресечения в настоящее время рассматривается.
Ранее первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил журналистам, что после задержания 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала представители правоохранительных органов провели обыски у пяти членов фракции ЛДПР краевой думы.
«У многих депутатов, членов ЛДПР, проходят обыски в квартирах. Двух депутатов Кузнецова и Козлова бросили в ИВС (изолятор временного содержания — ИФ), это вопиющий случай такого отношения к нашей партии, партии ЛДПР», — сказал Зюбр в пятницу журналистам.
Ранее в СМИ сообщалось, что задержание депутатов может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении Фургала, которого подозревают в организации убийства и покушении на убийство.
Оба депутата ранее работали на заводе «Амурсталь», в состав учредителей которого входит супруга губернатора.
О задержании Фургала СКР сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004—2005 годах.
Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом.
Соучастники, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора этих преступлений.
Кроме того, добавили в СКР, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. В пятницу Басманный суд Москвы (Фургала ранее доставили из Хабаровска в столицу) решит вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.
Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.