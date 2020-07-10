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10:28 (мск), источник: Интерфакс

Бизнесмен, давший показания об участии Фургала в заказных убийствах, взят под госзащиту

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Бизнесмен Николай Мистрюков, давший показания об участии губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в заказных убийствах, взят под государственную защиту, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: Reuters

В связи с обстоятельствами, представляющими угрозу жизни Мистрюкова, к нему применены меры государственной защиты, сказал собеседник агентства.

По его словам, Мистрюкову выделена личная охрана, обеспечена конфиденциальность персональных данных, применены дополнительные меры безопасности.

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Источник отметил, что Мистрюков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания, изобличающие Фургала в организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах.

Задержание Фургала

Накануне, 9 июля, Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий. Его допрос в Следственном комитете РФ (СКР) длился порядка шести часов. В итоге ему было предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

После этого, губернатор был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) столичного главка МВД. Басманный суд Москвы, как ожидается, в пятницу решит вопрос об избрании Фургалу меры пресечения.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу» о задержании Фургала, а также проверке его на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

Убийства бизнесменов

По данным информированного источника «Интерфакса», задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области. В частности, отметил источник, Фургал заказал физическое устранение Зори как одного из своих конкурентов.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы «Торэкс-Хабаровск» и совладельца входящего в нее металлургического завода «Амурсталь» Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова — Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

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