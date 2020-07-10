14:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Он останется под стражей до 9 сентября, передает корреспондент «Ъ». Заседание прошло в закрытом режиме
Защита намерена обжаловать это решение. «Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу», — сказал адвокат Борис Кожемякин.
Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. Речь может идти об организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. У нескольких членов ЛДПР прошли обыски, арестованы два хабаровских депутата — Сергей Кузнецов и Дмитрия Козлов.
Лидер ЛДПР в связи с задержанием господина Фургала выразил протест.