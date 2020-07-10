16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
В Подмосковье прошли обыски у фанатов «Спартака»
В Московской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски у болельщиков футбольного клуба «Спартак», сообщает «ОВД-Инфо».
Четверо фанатов доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Четверых болельщиков из подмосковного
Ранее сообщалось, что по делу о хулиганстве проходят около 30 человек. 19 июня фанаты перекрыли дорогу у стадиона «Открытие Арена» и подожгли файеры в поддержку команды, которая отправлялась на матч в Тулу. В «Спартаке» не считают, что болельщики своими действиями угрожали правопорядку.