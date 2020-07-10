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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Подмосковье прошли обыски у фанатов «Спартака»

В Московской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски у болельщиков футбольного клуба «Спартак», сообщает «ОВД-Инфо».

Источник: РИА "Новости"

Четверо фанатов доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Четверых болельщиков из подмосковного Наро-Фоминска отвезли на допрос по делу о хулиганстве у “Открытия—Арены”», — сказал собеседник агентства, не вдаваясь в подробности.

Ранее сообщалось, что по делу о хулиганстве проходят около 30 человек. 19 июня фанаты перекрыли дорогу у стадиона «Открытие Арена» и подожгли файеры в поддержку команды, которая отправлялась на матч в Тулу. В «Спартаке» не считают, что болельщики своими действиями угрожали правопорядку.

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