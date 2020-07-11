00:32 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
В деле Сергея Фургала могут появиться новые статьи
Осложнит ли это работу адвокатов губернатора Хабаровского края.
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут вменить новые обвинения, на этот раз в сфере экономической преступности, передает «Интерфакс». Ранее суд арестовал Сергея Фургала на два месяца. Губернатора Хабаровского края обвиняют в причастности к убийствам 15-летней давности. Следствие также проверяет его на причастность к другим особо тяжким преступлениям в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.
О том, как проходило заседание, рассказал корреспондент «Ъ» Роман Дорофеев. Он наблюдал за процессом в Басманном суде: «Фургал отвечал просто на вопросы суда, который устанавливал его личность. Сказал, что работает губернатором, что есть два сына, приемная дочь, была операция на легком, и что эти два сына на иждивении. Собственно, все, после этого следователь попросил закрыть заседание
А во время заседания он искал глазами, я так понимаю, родственников. Действительно, на заседании был сын, и когда оглашалось решение, они
Судья Артур Карпов отметил, что прокурор Сергей Бочкарев сказал, что дело не имеет никакой политической подоплеки, что это чистый криминал, что Фургал категорически отрицает вину.
Адвокат подтвердил, что Сергей Фургал отрицает вину, и отметил, что он в прошлом работал доктором, и врач не может
За Фургала вступился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Накануне на заседании в Госдуме он пригрозил, что члены фракции сдадут мандаты в знак протеста. Методы работы силовиков он сравнил со сталинскими, но отметил, что «Бортников — не Берия, и “воронков” у вас не хватит».
А с работы нужно выгонять не Фургала, а
«Ъ FM» обратился с вопросом в Кремль, и
«Ъ FM» обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с вопросом, готовы ли в партии предоставить доказательства в истории с коробками денег, и что это были за коробки и кому предназначались. Владимир Жириновский несколько изменил свою позицию: по его словам, подробности этой истории неизвестны. Кроме того, политик заверил, что сдавать мандаты фракция ЛДПР на самом деле не собирается: «Кто-то из чиновников администрации бывшего главы региона, когда уже наш губернатор вступил в должность,
Когда мы
кого-товключаем в избирательные списки, мы всегда направляем запрос в прокуратуру России, Следственный комитет России, МВД и ФСБ. И ни разу на Фургала ничего не было.
По поводу мандатов, я давал варианты, что если у силовиков или у
Я перечислял те действия, которые могут быть определены. Но делать мы пока ничего не собираемся. Пока мы это делать не будем, поскольку мы должны биться и за нашего губернатора Фургала, и за наших активистов всех. А если мы сами себя разоружим, то у нас будет куда меньше возможностей,
На следующей неделе суд решит, продлевать ли арест четверым другим фигурантам дела Фургала, именно они ранее дали на него показания.