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00:32 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

В деле Сергея Фургала могут появиться новые статьи

Осложнит ли это работу адвокатов губернатора Хабаровского края.

Источник: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут вменить новые обвинения, на этот раз в сфере экономической преступности, передает «Интерфакс». Ранее суд арестовал Сергея Фургала на два месяца. Губернатора Хабаровского края обвиняют в причастности к убийствам 15-летней давности. Следствие также проверяет его на причастность к другим особо тяжким преступлениям в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.

О том, как проходило заседание, рассказал корреспондент «Ъ» Роман Дорофеев. Он наблюдал за процессом в Басманном суде: «Фургал отвечал просто на вопросы суда, который устанавливал его личность. Сказал, что работает губернатором, что есть два сына, приемная дочь, была операция на легком, и что эти два сына на иждивении. Собственно, все, после этого следователь попросил закрыть заседание из-за угроз в адрес некоторых фигурантов, в том числе самого Фургала, и поскольку может произойти разглашение материалов. Сам Фургал сказал, что никаких угроз он не слышал. По окончании заседание Сергей Фургал сказал: «Всем терпеливым до свидания».

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А во время заседания он искал глазами, я так понимаю, родственников. Действительно, на заседании был сын, и когда оглашалось решение, они какими-то жестами обменивались. Это единственное, по всей видимости, что его интересовало, — увидеться с родными. А так он не выглядит растерянным, каким-то подавленным.

Судья Артур Карпов отметил, что прокурор Сергей Бочкарев сказал, что дело не имеет никакой политической подоплеки, что это чистый криминал, что Фургал категорически отрицает вину.

Адвокат подтвердил, что Сергей Фургал отрицает вину, и отметил, что он в прошлом работал доктором, и врач не может как-то противоправно лишать людей жизни — примерно такая цитата была у адвоката.

За Фургала вступился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Накануне на заседании в Госдуме он пригрозил, что члены фракции сдадут мандаты в знак протеста. Методы работы силовиков он сравнил со сталинскими, но отметил, что «Бортников — не Берия, и “воронков” у вас не хватит».

По словам Жириновского, задержание Сергея Фургала может быть связано с тем, что он отказался возить в Москву «коробки денег».

А с работы нужно выгонять не Фургала, а вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева — «Юрий Трутнев за все это ответственный».

«Ъ FM» обратился с вопросом в Кремль, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Владимира Жириновского подтвердить свои слова доказательствами: «Это очень серьезное обвинение, которое должно быть каким-то образом подкреплено. В противном случае, конечно, человек-то упоминался, он может каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона».

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«Ъ FM» обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с вопросом, готовы ли в партии предоставить доказательства в истории с коробками денег, и что это были за коробки и кому предназначались. Владимир Жириновский несколько изменил свою позицию: по его словам, подробности этой истории неизвестны. Кроме того, политик заверил, что сдавать мандаты фракция ЛДПР на самом деле не собирается: «Кто-то из чиновников администрации бывшего главы региона, когда уже наш губернатор вступил в должность, как-то подошел к нему и сказал, что вот надо подготовить посылочку там или ящичек и отвезти в Москву. Наш губернатор не стал этого делать. Но кому возили, сколько — это он не уточнял. Он сразу отмел это предложение. Сейчас бывший губернатор в Москве работает, пусть он скажет. Мы-то, как говорится, у кровати не стояли. Я сижу в Москве, в кабинете сейчас и могу лишь пользоваться той информацией, которая где-то проскальзывает, так сказать. Хорошо знают все правоохранительные органы историю Фургала. 15 лет молчали, ничего не говорили, он прошел шесть избирательных кампаний.

Когда мы кого-то включаем в избирательные списки, мы всегда направляем запрос в прокуратуру России, Следственный комитет России, МВД и ФСБ. И ни разу на Фургала ничего не было.
Владимир Жириновский

По поводу мандатов, я давал варианты, что если у силовиков или у кого-то из чиновников есть возможность арестовать губернатора, то у нас как оппозиционной партии есть только возможность, допустим, выйти из зала или вот сдать мандаты, отозвать наших людей из Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты.

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Я перечислял те действия, которые могут быть определены. Но делать мы пока ничего не собираемся. Пока мы это делать не будем, поскольку мы должны биться и за нашего губернатора Фургала, и за наших активистов всех. А если мы сами себя разоружим, то у нас будет куда меньше возможностей, два-три дня поговорят на эту тему, а потом депутаты без мандатов — уже действовать намного сложнее. Это как бы такая вещь, которая, может быть, раз в 100 лет происходит. Пока мы в этом плане ничего делать не собираемся.

На следующей неделе суд решит, продлевать ли арест четверым другим фигурантам дела Фургала, именно они ранее дали на него показания.

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