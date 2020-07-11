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05:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным в киберпреступлениях

Присяжные признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения на процессе в США.

Источник: AP 2020

Адвокат Никулина Аркадий Бух намерен оспорить приговор, сообщает «ТАСС». По американским законам ему грозит до 50 лет заключения, приговор планируется объявить 29 сентября.

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«Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость», — сказал адвокат.

Евгений Никулин был арестован в Праге в октябре 2016 года по запросу ФБР и полтора года содержался в пражской тюрьме Панкрац. Там ему были предъявлены обвинения в хакерских атаках на сайты компаний США, совершенных в 2012 году. По прибытии в Сан-Франциско россиянину было предъявлено обвинение во взломе баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, причинении вреда компьютерным устройствам, похищении и передаче в третьи руки персональных данных.

На слушаниях россиянин вины не признавал и запросил суд присяжных.

Суд над Евгением Никулиным был начат в Сан-Франциско в марте, но затем из-за пандемии коронавируса откладывался. В российском МИДе дело Никулина ранее назвали примером того, как американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру.

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