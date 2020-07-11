05:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным в киберпреступлениях
Присяжные признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения на процессе в США.
Адвокат Никулина Аркадий Бух намерен оспорить приговор, сообщает «ТАСС». По американским законам ему грозит до 50 лет заключения, приговор планируется объявить 29 сентября.
«Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость», — сказал адвокат.
Евгений Никулин был арестован в Праге в октябре 2016 года по запросу ФБР и полтора года содержался в пражской тюрьме Панкрац. Там ему были предъявлены обвинения в хакерских атаках на сайты компаний США, совершенных в 2012 году. По прибытии в
Суд над Евгением Никулиным был начат в