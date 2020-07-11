06:40 (мск), источник: РИА Новости
В Нижнем Новгороде увеличилось число пострадавших при взрыве газа
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. При взрыве газовоздушной смеси в доме в Нижнем Новгороде пострадали, по последним данным, три человека, сообщила
Ранее в региональном управлении сообщали об одном пострадавшем.
Инцидент произошел в доме 17 по улице Краснодонцев. По данным ведомства, взорвалась газовоздушная смесь в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома. Возгорание локализовали на площади десять квадратных метров.
Повреждены межквартирные перегородки, а также перекрытие между шестым и седьмым этажами. Кроме того, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.