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06:40 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде увеличилось число пострадавших при взрыве газа

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. При взрыве газовоздушной смеси в доме в Нижнем Новгороде пострадали, по последним данным, три человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА Новости

Ранее в региональном управлении сообщали об одном пострадавшем.

Инцидент произошел в доме 17 по улице Краснодонцев. По данным ведомства, взорвалась газовоздушная смесь в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома. Возгорание локализовали на площади десять квадратных метров.

При тушении пожара спасены 11 человек, эвакуированы 124 человека.

Повреждены межквартирные перегородки, а также перекрытие между шестым и седьмым этажами. Кроме того, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.

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