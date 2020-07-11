13:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Прокуратура назвала лавину причиной гибели туристов на перевале Дятлова
Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Северном Урале в 1959 году
«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал господин Курьяков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, когда началась лавина, туристы сделали разрезы в палатке и вылезли из нее. «Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно», — сказал Андрей Курьяков.
«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — сказал господин Курьяков.
После того, как туристы не смогли найти палатку, они начали спускаться дальше и разожгли костер. Потом они попытались вернуться, но замерзли — температура была 40−45 °С.
Для подтверждения этой версии был проведен эксперимент. По словам представителя прокуратуры, он показал, что с закрытыми глазами нельзя найти палатку, даже если хорошо знаешь ее расположение.
«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил господин Курьяков.
Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входили девять человек. Они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и