Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
25Полководцы победы: «При параде»
13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура назвала лавину причиной гибели туристов на перевале Дятлова

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Северном Урале в 1959 году из-за лавины, заявил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. По его словам, из-за плохой видимости они потеряли свою палатку. После туристы погибли из-за низкой температуры.

Источник: РИА "Новости"

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал господин Курьяков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, когда началась лавина, туристы сделали разрезы в палатке и вылезли из нее. «Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно», — сказал Андрей Курьяков.

Видео
Роковая экспедиция: что случилось с тургруппой Игоря Дятлова

«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — сказал господин Курьяков.

После того, как туристы не смогли найти палатку, они начали спускаться дальше и разожгли костер. Потом они попытались вернуться, но замерзли — температура была 40−45 °С.

Для подтверждения этой версии был проведен эксперимент. По словам представителя прокуратуры, он показал, что с закрытыми глазами нельзя найти палатку, даже если хорошо знаешь ее расположение.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил господин Курьяков.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входили девять человек. Они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время они на связь не вышли. По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье нашли около разрезанной палатки. Было возбуждено уголовное дело. На фоне общественного резонанса и обращений родственников в 2019 году проверки возобновились.

 Неожиданный поворот в громком деле сестер Хачатурян
Дело Ефремова обрастает новым скандалом
Киев анонсировал обмен пленными с Донецком и Луганском
«Роснано» готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Гигантский айсберг проплыл 1050 км (фото)
Американка из UFC показала «Лунную походку» Джексона
Оптическая иллюзия с зебрами озадачила Сеть
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Xiaomi создает новый необычный смартфон В нем чувствуются отголоски так и не вышедшего Mi Mix Alpha
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Новости партнеров
Малышева бросила все и срочно улетела в США. Вот с чем это связано
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Явка на онлайн-голосовании очень высока. В чем причина?
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 569
Кто за кем: писательский эксперимент - итоги 480
Подростковые выкрутасы или я плохая мать? 451
Измена мужа 406
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь