Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга

14:51 (мск), источник: РБК
За полчаса до того, как в Хабаровске начался стихийный митинг, в прямом эфире Instagram Фургала началась трансляция с места проведения акции, сообщила Томченко. Сразу же после этого, по словам женщины, ей поступил звонок «с требованием прекратить это все».
«Угрозы поступили от человека, который работает в правоохранительных органах региона. На данный момент его имя сказать не могу», — заявила Томченко. По ее словам, звонивший предупредил, что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.
Она также рассказала, что звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после того, как сообщения о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края, появились в местных
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Стихийные митинги в поддержку Фургала прошли в городах Хабаровского края 11 июля. По данным сайта Dvhab, в Хабаровске собралось от 5 тыс. до 35 тыс. демонстрантов, а в
В УМВД же оценили число участников митингов во всем регионе в 10−12 тыс. человек. Там также заявили, что несанкционированные акции в Хабаровском крае были организованы «командой Фургала». В ведомстве не смогли пояснить РБК, кто именно подразумевался под этой формулировкой.
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год, его доставили в Москву. На следующий день Басманный суд арестовал губернатора до 9 сентября. В рамках дела арестованы еще четыре человека. Сам он отрицает вину.
Фургал является членом ЛДПР. Он возглавляет Хабаровский край с 2018 года, когда он победил на выборах кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.