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14:51 (мск), источник: РБК

Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга

Пресс-секретарю губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о том, что в ее отношении могут завести уголовное дело из-за призывов к несанкционированному митингу. Об этом она рассказала РБК.

Источник: РИА "Новости"

За полчаса до того, как в Хабаровске начался стихийный митинг, в прямом эфире Instagram Фургала началась трансляция с места проведения акции, сообщила Томченко. Сразу же после этого, по словам женщины, ей поступил звонок «с требованием прекратить это все».

«Угрозы поступили от человека, который работает в правоохранительных органах региона. На данный момент его имя сказать не могу», — заявила Томченко. По ее словам, звонивший предупредил, что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.

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Она также рассказала, что звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после того, как сообщения о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края, появились в местных Telegram-каналах. «Потом появился репост в федеральных Telegram-каналах. После этого я решила обратиться к журналистам», — сообщила Томченко.

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю в ответ на вопрос РБК о том, известно ли им что-то об угрозах в адрес Томченко заявили: «По подобным звонкам у нас никакой информации нет». В ЛДПР причастность к организации несанкционированных митингов опровергли.

Стихийные митинги в поддержку Фургала прошли в городах Хабаровского края 11 июля. По данным сайта Dvhab, в Хабаровске собралось от 5 тыс. до 35 тыс. демонстрантов, а в Комсомольске-на-Амуре — около 1 тыс. Томченко ранее говорила, что в Хабаровске в акции «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек. Мероприятие она назвала стихийным, отметив, что у него не было ни организатора, ни лидера.

В УМВД же оценили число участников митингов во всем регионе в 10−12 тыс. человек. Там также заявили, что несанкционированные акции в Хабаровском крае были организованы «командой Фургала». В ведомстве не смогли пояснить РБК, кто именно подразумевался под этой формулировкой.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год, его доставили в Москву. На следующий день Басманный суд арестовал губернатора до 9 сентября. В рамках дела арестованы еще четыре человека. Сам он отрицает вину.

Фургал является членом ЛДПР. Он возглавляет Хабаровский край с 2018 года, когда он победил на выборах кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

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