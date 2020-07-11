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19:25 (мск), источник: Интерфакс

Во Франции умер водитель автобуса, которого избили за просьбу надеть маски

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Во Франции скончался водитель автобуса, которого избили пассажиры, не пожелавшие надеть защитные маски, сообщает CNN.

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Источник: AP 2020

У 59-летнего мужчины наступила смерть мозга, и семья решила отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

По подозрению в причастности к нападению были задержаны четверо мужчин.

Неделю назад они сели на междугородний автобус, и водитель проверил билеты и попросил их надеть маски, ношение которых является обязательным во Франции в связи с пандемией коронавируса.

После нападения на водителя они попытались укрыться дома у пятого фигуранта, который также установлен и будет привлечен к ответственности за укрывательство.

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