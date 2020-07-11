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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Вопросы о перевале Дятлова закрыли лавиной

Почему эксперты не согласны с выводами Генпрокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Тайна смерти туристов на перевале Дятлова раскрыта: причиной гибели людей стала снежная лавина. Об этом в субботу сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Уральского федерального округа Андрей Курьяков. По его словам, эта версия нашла свое полное подтверждение. Согласно отчету Генпрокуратуры, шансов спастись у группы Дятлова не было. Но родственники погибших с такими выводами не согласны и настаивают на версии техногенной катастрофы. Можно ли поставить точку в резонансном деле? И почему выводы прокуроров вызывают сомнения у части экспертов?

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла в начале февраля 1959 года. Когда спустя 16 дней похода они не вышли на связь, началась поисковая операция. Тела туристов нашли около разрезанной палатки. 26 февраля возбудили уголовное дело. В ходе расследования установили, что палатку люди оставили внезапно и выбежали на мороз в одном белье. На телах отсутствовали повреждения и следы борьбы, все ценности остались нетронутыми. Прокуратура постановила, что «причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Новость
Опубликованы редкие фото группы Дятлова

С этого момента ученые и эксперты выдвигали свои версии произошедшего, всего их насчитывалось около 75. Некоторые были связаны с вторжением инопланетян и местью злых духов — неудивительно, что о трагедии было написано множество научных и художественных книг. Один из самых известных фильмов с говорящим названием «Тайна перевала Дятлова» режиссера Ренни Харлина вышел в 2013 году и был тепло встречен публикой в России и США.

В 2020-м, спустя 61 год, Генпрокуратура Уральского федерального округа наконец назвала причину смерти людей. По их данным, из-за схода лавины они покинули укрытие, а потом не смогли найти палатки из-за метели и замерзли.

Но родственники погибших продолжают настаивать на техногенной причине смерти и уверены, что прокуратура умалчивает часть фактов, сообщил адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов: «С версией обморожения не согласны, там ни одного признака этого нет. Мы считаем, что это была техногенная катастрофа — там взрыв произошел, не над перевалом Дятлова. Облако в конечном итоге опустилось, они отравились. У нас собрано достаточно доказательств того, что это была техногенная катастрофа. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, выяснения реальной причины смерти путем эксгумации».

Версия с лавиной вызывает сомнения и у профессиональных альпинистов.

Причиной гибели людей могло стать и другое природное явление, считает вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин: «С моей точки зрения, те фотографии, тот рельеф, который был представлен на них, не предполагают в этом районе явного лавинного характера. Крутизна склона относительно невысокая, обычная снежная обстановка, очень сомнительно, что может возникнуть лавина. Но вопрос, скорее всего, заключался в том, это моя гипотеза, что был твердый наст, и под порывами мощного ветра вот эти лавинные “доски” по этому склону могли сойти».

А пока перевал Дятлова остается местом паломничества уфологов и любителей мистики, что помогает зарабатывать местным бизнесменам.

Если бы не раскрученная история, то маршруты на перевал не имели бы такого успеха, признается руководитель турклуба «Спутник» Сергей Липин: «Место такое загадочное, таинственное, у нас сейчас там две группы. Мы организуем различные походы, экспедиции. Благодаря всей этой истории, у нас приток туристов. Некоторые просят дополнительно провести лишнюю ночевку на самом перевале. Место, конечно, очень популярное, и для нас это здорово».

В феврале прошлого года участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова. Причиной трагедии они назвали погодные условия, что частично сходится с версией российских экспертов. Но часть вопросов о причинах трагедии пока остается открытой.

Ранее специалисты озвучивали три основные версии причины гибели туристов: «снежная доска» (так называют сход пластов смерзшегося снега), лавина или ураган.

Юлия Жданова

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