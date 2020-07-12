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На границе Грузии и Южной Осетии произошла перестрелка между нарушителем и пограничниками
В грузинском МИД назвали инцидент провокацией и потребовали немедленной выдачи своего гражданина.
Нарушитель границы между Грузией и Республикой Южная Осетия открыл огонь по осетинским пограничникам и был ранен в ответ, об этом сообщает
— Комитет государственной безопасности информирует, что 11 июля около 9:30 житель села
В свою очередь, Служба государственной безопасности Грузии обвинила пограничников Южной Осетии в незаконном задержании гражданина. Там заявили, что жителя села
— Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Было еще раз подтверждено, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для серьезных инцидентов и эскалации ситуации, — говорится в сообщении на официальном сайте СБГ.
Задержание грузинского гражданина было расценено как провокация, направленная на обострение и дестабилизацию ситуации в период пандемии коронавируса. Дипведомство потребовало незамедлительной выдачи раненого. Кроме того, оно обвинило Россию в «грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в пользу прямого диалога с Россией.