Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 июляВсемирный день бортпроводника, основание Мариинского театра, день рождения The Rolling Stones и другие знаменательные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
00:57 (мск), источник: Life.ru

На границе Грузии и Южной Осетии произошла перестрелка между нарушителем и пограничниками

В грузинском МИД назвали инцидент провокацией и потребовали немедленной выдачи своего гражданина.

Источник: РИА "Новости"

Нарушитель границы между Грузией и Республикой Южная Осетия открыл огонь по осетинским пограничникам и был ранен в ответ, об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности РЮО в Facebook.

— Комитет государственной безопасности информирует, что 11 июля около 9:30 житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович (1987 года рождения), нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н.п. Ахмадз Ленингорского района, — отмечается в заявлении.

Мужчина получил ранение в голеностоп, ему оказана необходимая медицинская помощь. Компетентные органы республики проводят разбирательство по факту инцидента.

В свою очередь, Служба государственной безопасности Грузии обвинила пограничников Южной Осетии в незаконном задержании гражданина. Там заявили, что жителя села Квемо-Чала ранили в пределах пешеходной зоны в окрестностях крепости Схвило муниципалитета Каспи.

— Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Было еще раз подтверждено, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для серьезных инцидентов и эскалации ситуации, — говорится в сообщении на официальном сайте СБГ.

Министерство иностранных дел Грузии также осудило деятельность осетинской пограничной службы.

Задержание грузинского гражданина было расценено как провокация, направленная на обострение и дестабилизацию ситуации в период пандемии коронавируса. Дипведомство потребовало незамедлительной выдачи раненого. Кроме того, оно обвинило Россию в «грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в пользу прямого диалога с Россией.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вратарь "Зенита" совершил чудовищную ошибку, а молодой защитник "Спартака"
Здравствуй, юность в сапогах! Швейцарский хоккеист решил отдать долг родин
Кудрин призвал власти решительнее бороться с кризисом
Адвокат фонда Дятлова назвал расследование незаконным
«Спартак» проиграл из-за автогола «ударом скорпиона» (видео)
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом
Турецкий клуб намерен приобрести игрока сборной России
Здоровье
Каким будет лекарство от рака? По всей видимости, то средство, о котором давно мечтают врачи и миллионы пациентов, будет воздействовать на иммунную систему.
Hi-Tech
Как выглядел затонувший континент Земли Он ушел под воду около 23 миллионов лет назад
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 569
Кто за кем: писательский эксперимент - итоги 480
Подростковые выкрутасы или я плохая мать? 451
Путинские 10 тыс - это детские деньги? 382
Леди
Известная художница похудела после занятий йогой Новая тренировка в рубрике «Зарядка со звездой»
Новости партнеров
Камеры засняли мужчину, пока он снимал фейк о голосовании
Невольно задумаешься, чего видел больше: правды или фейков?
Королёва возвращается к бывшему мужу
Как прошла еврейская свадьба Макаревича. Фото поражают своей красотой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь