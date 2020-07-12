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13:28 (мск), источник: Life.ru

Онлайн-преступник хотел отмыть $138 млн, но попался ФБР из-за пафосных постов в соцсетях

Нигерийский блогер погорел на снимках в частных самолётах и дорогих машинах.

Пользователь Instagram из Нигерии с 2,5 млн подписчиков, обвиняющийся в сговоре с целью отмывания крупной суммы денег, попался спецслужбам из-за своих постов в соцсетях. Власти утверждают, что блогер Рэй Хушпуппи и его соучастники планировали легализовать по крайней мере $138 млн, которые они получили в результате интернет-краж и атак на ящики деловой электронной почты, сообщает Insider.

Правоохранители считают, что под ником Рэй Хушпуппи скрывается 37-летний Рамон Олорунва Аббас. Его аккаунты в Snapchat и Instagram помогли ФБР собрать доказательную базу по делу. Аббас выкладывал в соцсети фотографии, демонстрирующие его роскошную жизнь: с элитными автомобилями, дизайнерской одеждой и частными самолётами. Всё это было неоднократно отражено в отчётах агентов.

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На снимке, датированном 12 октября, Хушпуппи позирует с праздничным тортом, украшенным логотипом бренда Fendi. В описании к фото блогер благодарит всех за поздравления с днём рождения, который состоялся накануне. Дата 11 октября совпадает с датой рождения обвиняемого: он указал её в заявлении на получение американской визы в 2012 году.

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Snapchat, Instagram и Apple предоставили следователям информацию, которая помогла им установить связи между постами, именами пользователей, адресами электронной почты и номерами телефонов. Кроме того, представители соцсетей помогли спецслужбам вычислить местонахождение Аббаса, сообщив его адрес в Дубае.

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Хотя в профиле Хушпуппи указано, что он застройщик, по данным ФБР, подданные Нигерии могут описывать словом «дом» банковский счёт, используемый в мошеннических целях. В спецслужбе отмечают, что Аббас и его предполагаемые сообщники неоднократно использовали этот термин в своих чатах. После задержания Аббас был экстрадирован в США, где слушается его дело.

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