СКР возбудил уголовное дело по факту разлива более 44 тонн авиатоплива на Таймыре

По факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республики Хакасия. По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на склад произошла разгерметизация трубопровода, что привело к разливу более 44 тонн нефтепродуктов.
«По результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — говорится в заявлении пресс-службе ГУ СКР.
Ранее пресс-служба группы «Норникель» сообщила о разливе около 44,5 тонн авиатоплива на одном из своих предприятий. «При перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу», — уточнили в компании.
Отмечается, что до разгерметизации трубопровода перекачка авиатоплива продолжалась около 15 минут и была остановлена сразу после ее обнаружения. На место были вызваны аварийные службы и начато внутреннее расследование инцидента. Компания предпринимает все возможные меры для сбора пролитого топлива.
29 мая произошла авария на ТЭЦ-3 в Норильске: из-за проседания опор повреждения получил резервуар хранения дизельного топлива. В итоге произошла утечка нефтепродуктов. Часть топлива попала на проезжую часть дороги, из-за чего загорелся автомобиль. По предварительным сведениям, в реках оказалось более 20 тысяч тонн дизельного топлива на площади около 350 квадратных метров. Экологи Гринписа назвали эту аварию самым крупным ЧП в Арктике за последние годы.
По данным МЧС по состоянию на 8 июля при участии «Норникеля» собрано 33 401 кубометр топливно-водяной смеси. Было собрано и вывезено 188 502 тонны загрязненного грунта, обработаны сорбентом 140,2 километра береговой линии и 271 720 квадратных метров загрязненной территории. 19 июня министр МЧС России Евгений Зиничев доложил главе государства Владимиру Путину, что «второй этап мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации подходит к завершению». На третьем этапе работ топливо передислоцируют в места утилизации. Последним этапом станет восстановление экологической обстановки.