Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 июляВсемирный день бортпроводника, основание Мариинского театра, день рождения The Rolling Stones и другие знаменательные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
19:11 (мск), источник: Daily Storm

СКР возбудил уголовное дело по факту разлива более 44 тонн авиатоплива на Таймыре

Ранее «Норильсктрансгаз» сообщил о разгерметизации трубопровода и попадании в окружающую среду нефтепродуктов.

По факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республики Хакасия. По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на склад произошла разгерметизация трубопровода, что привело к разливу более 44 тонн нефтепродуктов.

Читайте также
﻿Катастрофа «Норникеля» — только начало. Полстраны под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты

«По результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — говорится в заявлении пресс-службе ГУ СКР.

Ранее пресс-служба группы «Норникель» сообщила о разливе около 44,5 тонн авиатоплива на одном из своих предприятий. «При перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу», — уточнили в компании.

Отмечается, что до разгерметизации трубопровода перекачка авиатоплива продолжалась около 15 минут и была остановлена сразу после ее обнаружения. На место были вызваны аварийные службы и начато внутреннее расследование инцидента. Компания предпринимает все возможные меры для сбора пролитого топлива.

29 мая произошла авария на ТЭЦ-3 в Норильске: из-за проседания опор повреждения получил резервуар хранения дизельного топлива. В итоге произошла утечка нефтепродуктов. Часть топлива попала на проезжую часть дороги, из-за чего загорелся автомобиль. По предварительным сведениям, в реках оказалось более 20 тысяч тонн дизельного топлива на площади около 350 квадратных метров. Экологи Гринписа назвали эту аварию самым крупным ЧП в Арктике за последние годы.

Разлив топлива в Норильске
8 июля«Норникель» оспорил рекордную оценку ущерба от аварии в Норильске
6 июля«Норникель» оштрафовали на 150 млрд рублей
29 июняПолигон с промышленными отходами загорелся в Норильске

По данным МЧС по состоянию на 8 июля при участии «Норникеля» собрано 33 401 кубометр топливно-водяной смеси. Было собрано и вывезено 188 502 тонны загрязненного грунта, обработаны сорбентом 140,2 километра береговой линии и 271 720 квадратных метров загрязненной территории. 19 июня министр МЧС России Евгений Зиничев доложил главе государства Владимиру Путину, что «второй этап мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации подходит к завершению». На третьем этапе работ топливо передислоцируют в места утилизации. Последним этапом станет восстановление экологической обстановки.

 «Есть ли тот, перед кем ты не боишься быть маленьким и глупым?»: самые пронзительные письма звезд
«Застрявшие» на Бали россияне спасают местных жителей от голода. Они закупают еду и доставляют ее в деревни
Путин не связывает с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной
Бежавшие ученые из Уханя рассказали правду, заявили в США
На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение
Тысячи туристов в Сочи перестали соблюдать запреты властей
Ученый сообщил о росте заразности нового коронавируса
Климатологи предсказали новый рекорд для планеты
Путин рассказал о своем отношении к критике
Здоровье
Каким будет лекарство от рака? По всей видимости, то средство, о котором давно мечтают врачи и миллионы пациентов, будет воздействовать на иммунную систему.
Hi-Tech
Зачем прохожие фотографируют автомобильные номера Или сами машины
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского Бьянка Ван Дамм исполнила в картине главную роль
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Пелагея показала фото с дочерью на фоне скандального развода Певица порадовала фанатов
Леди
Как носить бермуды, кроп-топы и сарафаны в пол (фото) Мы нашли идеи для образов на любой вкус в сезонных лукбуках.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь