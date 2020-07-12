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22:19 (мск), источник: ТАСС

Комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков около российской базы Хмеймим

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии вечером 11 июля перехватили два ударных беспилотника боевиков. Пострадавших и повреждений на авиабазе нет, сообщил в воскресенье на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

Источник: РИА "Новости"

«11 июля российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», — сказал он.

По словам контр-адмирала, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

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Кроме того, Щербицкий сообщил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» за минувшие сутки обстреляли населенный пункт Эд-Дана в провинции Идлиб.

Щербицкий напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года на территории идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. «За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — сказал он. Контр-адмирал добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка.

В ЦПВС в очередной раз призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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