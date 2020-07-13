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06:53 (мск), источник: РИА Новости

Внук Элвиса Пресли покончил с собой

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и менеджера матери молодого человека.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внук певца был найден мертвым с огнестрельным ранением в своих апартаментах в американском городе Калабасас, штат Калифорния. По их данным, речь идет о самоубийстве.

Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, указывает TMZ, но о его жизни в целом известно мало.

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«Ее сердце (матери Бенджамина — ред.) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.

Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии «Грэмми», 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.

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