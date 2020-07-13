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08:44 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Армении сообщило о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в понедельник утром возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций на государственной границе в направлении Тавушской области республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Источник: AP 2020

«После двух-трехчасового перерыва утром [в понедельник] противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено», — написала она на своей странице в Facebook.

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое.

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По утверждению военного ведомства, противник понес потери и отступил. Как проинформировали в Баку, в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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