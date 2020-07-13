В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиационного топлива

Уточняется, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м. Разлив удалось локализовать, в ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения.
По рекомендации правительства края на место разлива выехала рабочая группа с участием представителя министерства экологии и рационального природопользования, а также представителя ФСБ. Группа обеспечена беспилотным летательным аппаратом для проведения авиаразведки.
Накануне компания «Норильсктрансгаз» сообщила о разливе около 44,5 т авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода. Пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко рассказывал ТАСС, что ЧП произошло на 40-м км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо привезли в поселок Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства. В акваторию реки, по его словам, ничего не попало. По информации Енисейского пароходства, топливо перекачали на берег.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Речь идет о нарушениях правил охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 246 УК РФ). В головной компании «Норильсктрансгаза» — «Норникеле» сообщили, что начали внутреннее расследование ЧП.