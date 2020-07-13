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12:10 (мск), источник: Газета.Ру

Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет

Мать убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды более 15 лет.

Источник: РИА "Новости"

По информации Telegram-канал НЕШПОРТ, женщина писала письма в различные инстанции, но ее усилия и просьбы были напрасными.

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В одном из таких писем от 26 августа 2016 года Наталья Сандалова рассказала детали хода уголовного дела. По ее словам, которые приводит интернет-издание «Взгляд», убийца ее сына В. В. Журавлев скрывался на протяжении четырых лет, а в 2008 году сам пришел в прокуратуру города Бикин с повинной и показаниями.

«В своих показаниях он говорил, что ничего конкретно не помнит, орудие убийства нашел случайно, и во время выстрела у него подкосилась нога (дословно)», — отмечает Telegram-канал.

После двух лет судов приговор был вынесен 4 мая 2009 года. Суд признал Журавлева виновным, назначив ему 1,6 года поселения. Менее чем через год Журавлев был освобожден по УДО.

Отмечается, что тогда Фургал уже был депутатом Госдумы и по стечению обстоятельств в итоговых материалах дела его фамилии не оказалось.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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