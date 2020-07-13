12:10 (мск), источник: Газета.Ру
Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет
Мать убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды более 15 лет.
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В одном из таких писем от 26 августа 2016 года Наталья Сандалова рассказала детали хода уголовного дела. По ее словам, которые приводит
«В своих показаниях он говорил, что ничего конкретно не помнит, орудие убийства нашел случайно, и во время выстрела у него подкосилась нога (дословно)», — отмечает
После двух лет судов приговор был вынесен 4 мая 2009 года. Суд признал Журавлева виновным, назначив ему 1,6 года поселения. Менее чем через год Журавлев был освобожден по УДО.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».
Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.