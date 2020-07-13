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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило советнику «Роскосмоса», бывшему журналисту «Ъ» Ивану Сафронову обвинение в госизмене.

Источник: РИА "Новости"

Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование со своей журналисткой деятельностью.

Справка
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У «Лефортово» собрались люди, чтобы поддержать Ивана Сафронова. Журналистов, которые пришли в футболках с надписями или были с плакатами, задержали. Среди них несколько сотрудников «Ъ».

Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. В 2010—2019 годах господин Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Он освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества.

ФСБ считает, что господин Сафронов в 2017 году якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. При этом утверждалось, что господина Сафронова завербовали еще в 2012 году.

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16:03 (мск)© Ньюстюб
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