Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Тест: сможете ли вы ответить на вопросы из ЕГЭ по историиСегодня, 13 июля, выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории. Проверить свои знания, ответив на вопросы из вариантов ЕГЭ, мы предлагаем и вам
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
45Парад Победы в Москве
18:29 (мск), источник: Газета.Ру

«Неясно кем, кому и как»: Сафронову предъявили обвинение

Экс-журналисту Сафронову предъявили обвинение в госизмене.

Источник: РИА "Новости"
Задержанному бывшему журналисту и сотруднику Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. По словам его адвоката, процедура являлась чистой формальностью, в рамках которой не прояснились никакие важные для стороны защиты детали. Сам Сафронов вину так и не признал.

При этом никаких доказательств вины Сафронова ФСБ пока не предоставила, сообщил Павлов. Не были указаны в обвинении и данные о получении Сафроновым денег от чешской разведки.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — объяснил юрист журналистам после заседания.

До этого момента Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он так и не признал.

Справка
Они осуждались за РодинуРазбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали.

Как отмечал ранее адвокат Сафронова, процедура предъявления обвинения является чистой формальностью — она заключается только в том, что сторону защиты ознакомят с текстом постановления, который называется «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого».

По результатам первого заседания Лефортовский суд постановил арестовать Сафронова на два месяца. Сам журналист свою вину не признал. Защита уже обжаловала решение судьи, рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 16 июля. До этого времени экс-журналисту придется сидеть в СИЗО — там, по его словам, с ним обращаются корректно.

«Мы только что побывали у него, говорит — не пытают, не бьют. Давления, говорит, также не оказывают, по крайней мере физического точно. Говорит, что обращаются корректно», — рассказала «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, Сафронов находится в шоке от произошедшего, но «по-другому быть и не может».

Задержание Ивана Сафронова прошло 7 июля по подозрению в госизмене — согласно соответствующей статье 275 УК РФ в связи с этим ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Первыми о задержании сотрудника Роскосмоса сообщили представители пресс-службы госкорпорации.

Читайте также
Сафронова не уволили из «Роскосмоса»

«Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И. И. не касается его текущей работы в Госкорпорации», — подчеркнули в пресс-службе.

По обнародованным впоследствии данным, ФСБ подозревает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО и регулярно передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

В частности, подозрения касаются передачи спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке. По мнению следствия, конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты.

При этом с чешской стороны пока не последовало никаких официальных заявлений: первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело Сафронова, информирует издание Denik N.

В то же время, сам Сафронов видит причину своего задержания в другом аспекте своей деятельности.

«Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — уточнял адвокат экс-журналиста Иван Павлов.
Читайте также
Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет. В общей сложности за Сафроновым следили с 2012 года. Именно в этом году журналист и был якобы завербован чешскими спецслужбами, добавил Павлов.

До прихода в Роскосмос Сафронов был корреспондентом изданий «Коммерсант» и «Ведомости». Оба СМИ назвали обвинения в адрес журналиста несостоятельными и потребовали, чтобы обстоятельства дела «были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона».

Вступилась за Сафронова и американская правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) — ее представители потребовали немедленного освобождения экс-журналиста в ультимативной форме. Соответствующее заявление появилось на сайте комитета — в нем говорится, что выдвинутые против Сафронова обвинения в шпионаже надуманные, поэтому их должны немедленно снять.

«Иван Сафронов должен быть немедленно отпущен», — подчеркнули его составители.

Читайте также
За пикеты в поддержку Ивана Сафронова задержали более 20 человек

Многие журналисты также вышли на одиночные пикеты в поддержку коллеги к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция задержала 23 человека 7 июля и еще 11 человек после заседания, которое прошло 13 июля. Большинство задержанных — сотрудники газеты «Коммерсантъ», передает РИА «Новости». Готовность оказать им юридическую поддержку уже выразили в Союзе журналистов. Как подчеркнул председатель организации Владимир Соловьев, они не представляли никакой опасности, собравшись около СИЗО «Лефортово», где и прошли последние задержания.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, материалы СМИ в поддержку арестованного по делу госизмене Ивана Сафронова основаны на эмоциях.

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях», — заявил пресс-секретарь и подчеркнул, что данные тексты не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы Федеральной службы безопасности.

8 июля адвокат Сафронова заявил, что ФСБ в суде будет пытаться доказать, что связи между предполагаемой госизменой советника главы Роскосмоса и его журналистской деятельностью нет. «Это их главная задача», — заключил защитник бывшего спецкора.

Следите за развитием темы Дело Ивана Сафронова
 Джон Траволта сообщил о смерти жены
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили полномочий
Кинотеатры РФ могут начать работу с 13 июля
Ученые назвали самый неприятный подарок
В России предрекли закрытие четверти торговых центров
Символ Крымского моста кот Мостик переезжает
Здоровье
Жена Джона Траволты умерла от рака Она давно боролась с заболеванием.
Hi-Tech
iPhone 12 снова удивляет Новые детали
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 271
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 174
День сурка. 99
Курить , выпить и ругаться нельзя !! 78
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Российский роддом заплатит семье 2,5 млн рублей за смерть ребенка Трагедия случилась из-за неправильно проведенных родов
Леди
Светлана Ходченкова показала игривые фото в одной рубашке Актриса восхитила сеть длинными и стройными ногами.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь