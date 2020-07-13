18:29 (мск), источник: Газета.Ру
«Неясно кем, кому и как»: Сафронову предъявили обвинение
При этом никаких доказательств вины Сафронова ФСБ пока не предоставила, сообщил Павлов. Не были указаны в обвинении и данные о получении Сафроновым денег от чешской разведки.
До этого момента Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он так и не признал.
Как отмечал ранее адвокат Сафронова, процедура предъявления обвинения является чистой формальностью — она заключается только в том, что сторону защиты ознакомят с текстом постановления, который называется «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого».
По результатам первого заседания Лефортовский суд постановил арестовать Сафронова на два месяца. Сам журналист свою вину не признал. Защита уже обжаловала решение судьи, рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 16 июля. До этого времени
«Мы только что побывали у него, говорит — не пытают, не бьют. Давления, говорит, также не оказывают, по крайней мере физического точно. Говорит, что обращаются корректно», — рассказала «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, Сафронов находится в шоке от произошедшего, но «по-другому быть и не может».
Первыми о задержании сотрудника Роскосмоса сообщили представители
«Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И. И. не касается его текущей работы в Госкорпорации», — подчеркнули в
По обнародованным впоследствии данным, ФСБ подозревает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО и регулярно передавал сведения о
В частности, подозрения касаются передачи спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке. По мнению следствия, конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты.
При этом с чешской стороны пока не последовало никаких официальных заявлений: первый
В то же время, сам Сафронов видит причину своего задержания в другом аспекте своей деятельности.
По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет. В общей сложности за Сафроновым следили с 2012 года. Именно в этом году журналист и был якобы завербован чешскими спецслужбами, добавил Павлов.
До прихода в Роскосмос Сафронов был корреспондентом изданий «Коммерсант» и «Ведомости». Оба СМИ назвали обвинения в адрес журналиста несостоятельными и потребовали, чтобы обстоятельства дела «были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона».
Вступилась за Сафронова и американская правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) — ее представители потребовали немедленного освобождения
«Иван Сафронов должен быть немедленно отпущен», — подчеркнули его составители.
Многие журналисты также вышли на одиночные пикеты в поддержку коллеги к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция задержала 23 человека 7 июля и еще 11 человек после заседания, которое прошло 13 июля. Большинство задержанных — сотрудники газеты «Коммерсантъ», передает РИА «Новости». Готовность оказать им юридическую поддержку уже выразили в Союзе журналистов. Как подчеркнул председатель организации Владимир Соловьев, они не представляли никакой опасности, собравшись около СИЗО «Лефортово», где и прошли последние задержания.
Как ранее отмечал
«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях», — заявил
8 июля адвокат Сафронова заявил, что ФСБ в суде будет пытаться доказать, что связи между предполагаемой госизменой советника главы Роскосмоса и его журналистской деятельностью нет. «Это их главная задача», — заключил защитник бывшего спецкора.